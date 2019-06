Municipio XIV Ferri Lega | al via la video sorveglianza negli asili

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Mercoledì 5 giugno è stata approvata all’unanimità con alcune modifiche e il sostegno della maggioranza dei 5 Stelle e delle altre opposizioni, la mozione di Mauro, consigliere dellanelXIV, relativa all’installazione di sistemi dinido e nelle scuole. “Vogliamo prevenire e contrastare atti di violenza fisica e psicologica nei confronti di bambini. Sulle pagine della cronaca nazionale leggiamo, non di rado, notizie di bambini picchiati e umiliati all’interno delle scuole dell’infanzia. Nonostante l’accertata competenza e professionalità degli operatori, purtroppo vi sono delle mele marce. Per questo – ha continuato– ho chiesto che si attivi un percorso attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici quali telecamere a circuito chiuso. I bambini devono essere tutelati, in quanto sono incapaci di difendersi da soli e, soprattutto, ...

