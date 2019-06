Mountain bike | Coppa del Mondo Leogang | occhi puntati sulla nostra Veronika Widmann

Mountain bike - Coppa del Mondo Fort William 2019 : Veronika Widmann ottava in qualificazione - Eleonora Farina in finale di diritto : Sabato dedicato come di consueto alle qualificazioni per la seconda tappa della Coppa del Mondo Downhill 2019. Tutti gli specialisti della disciplina più spettacolare della Mountain bike si sono dati appuntamento a Fort William, suggestiva località immersa nelle Highlands della Scozia, per affrontarsi su un percorso molto tecnico e decisamente impegnativo. La spedizione azzurra si presenta competitiva soprattutto nel settore femminile, ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Fort William 2019 : l’Italia punta su Eleonora Farina e su Veronika Widmann : Questo fine settimana Fort William (Gran Bretagna) ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo downhill di Mountain bike. La città scozzese è un appuntamento fisso del calendario, presente da ormai sedici anni. Molti big si sono già messi in mostra nel primissimo appuntamento stagionale di Maribor, e vedremo che sorprese ci riserveranno i favoriti nella giornata di domani e domenica; ma attenzione alla pioggia che renderà questa ...

Mountain bike - Ranking UCI 2019 : Gerhard Kerschbaumer in vetta alla graduatoria - primo italiano ad essere numero uno : Le due ruote dello sterrato italiano possono sorridere guardando al recente aggiornamento del Ranking UCI del circuito internazionale della Mountain bike. Nel crosso country maschile, infatti, in vetta alla graduatoria troviamo il nostro Gerhard Kerschbaumer che, per effetto degli ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo, si è permesso il lusso di mettersi alle spalle il fortissimo svizzero Nino Schurter, campione olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto : Mathieu Van der Poel continua a stupire. Italiani in netta rimonta : La Vaysocina Arena di Nove Mesto ha assistito all’ennesima impresa di Mathieu Van Der Poel. Dopo la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo nello short track, il campione olandese ha fatto sua anche la prova regina di ieri confermandosi sempre più leader del massimo circuito di Mountain-bike. Sorride anche il campione del Mondo Nino Schurter, secondo a 19″ dal portacolori della Corendon-Circus dopo una corsa a due super scatenata. Lo ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : clamoroso Mathieu van der Poel - prima vittoria eccezionale! Kerschbaumer settimo : Una stagione da ricordare per uno dei talenti più puri del ciclismo mondiale. Mathieu van der Poel non smette di stupire e, dopo aver conquistato su strada in un modo incredibile l’Amstel Gold Race, si impone anche nella Coppa del Mondo di Mountain bike: il primo successo della carriera per l’olandese nel massimo circuito internazionale arriva nella tappa ceca di Nove Mesto. Un vero e proprio dominio per il fenomenale olandese che ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : bis di Kate Courtney - 19ma Chiara Teocchi : Continua il regno della statunitense Kate Courtney nella Coppa del Mondo di Mountain bike cross country. A Nove Mesto (Repubblica Ceca) la campionessa del Mondo centra la seconda vittoria su due in stagione e rafforza così la leadership nella classifica generale. La portacolori del team Scott-Sram si è imposta con una gara in progressione, riuscendo a fare una poderosa rimonta nel finale. Grande selezione subito nella prima fase e nel giro di ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : successi per Vlad Dascalu e Haley Batten tra gli U23 - due italiane nella top10 : Prosegue il programma di gare a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike Cross Country 2019. Dopo lo Short Track andato in scena nella giornata di ieri, gli interpreti della massima categoria hanno lasciato spazio agli Under 23. Il tracciato particolarmente tecnico si è presentato in condizioni eccellenti nonostante le piogge abbondanti della settimana e lo spettacolo non è mancato in attesa del ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 : Van der Poel senza rivali nello short track. Chloe Woodruff si impone tra le donne : Ad una sola settimana di distanza dal trionfo nello short track di Albstadt, Mathieu Van der Poel si ripete anche nel secondo appuntamento di Coppa del Mondo di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Dopo un attacco imperiale a quattro giri dal termine, il fuoriclasse olandese ha proseguito nella sua cavalcata solitaria cedendo soltanto nel finale, ma resistendo comunque alla rimonta del gruppo. Con un colpo di reni, il portacolori della ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 - Kerschbaumer per il riscatto - attenzione a Van der Poel : Secondo appuntamento di Coppa del Mondo cross country in quel di Nove Mesto. Dopo la tappa di Albstadt, il massimo movimento del fuoristrada si sposta in Repubblica Ceca, dove tra domani e domenica è attesa una grande sfida tra coloro che si sono già confermati lo scorso weekend in Germania, e coloro che sono alla caccia di un veloce riscatto; tempo permettendo, perchè anche questa volta, il terreno potrebbe risultare assai scivoloso, data la ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Flueckiger cambia tutto. Van der Poel c’è sempre e comunque. Giornata nera per Schurter : Prima tappa di Coppa del Mondo cross country, ed ecco che arrivano già delle sentenze. Un weekend veramente tosto per il grande appuntamento del fuoristrada delle due ruote che ha aperto la stagione con la prova di Albstadt, in Germania. A farne le spese peggiori è stato Nino Schurter. Partito con i favori dei pronostici, il campione del Mondo è incappato in una Giornata nera, nerissima, in cui non è proprio riuscito a tenere il passo dei primi, ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Mathias Flueckiger vince davanti a Mathieu Van der Poel - 14° Gerhard Kerschbaumer : Si apre con il successo dello svizzero Mathias Flueckiger la Coppa del Mondo di Mountain bike per la specialità del cross country. Nella prima tappa stagionale che si è svolta ad Albstadt (Germania), il 30enne del team Thömus RN Swiss ha staccato tutti i rivali a metà gara, andando a prendersi la vittoria in solitaria davanti all’olandese Mathieu Van der Poel e al francese Jordan Sarrou. Gara sotto un vero e proprio diluvio nella prima parte, ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : dominio di Kate Courtney - 21ma Eva Lechner : La statunitense Kate Courtney domina la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike per la specialità del cross country. Ad Albstadt (Germania) la campionessa iridata in carica ha subito dimostrato una grande condizione e dopo essersi imposta venerdì nello Short Track, ha fatto sua anche la gara regina odierna, centrando così la prima vittoria in carriera nel massimo circuito. La portacolori del team Scott-Sram è riuscita a ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : Laura Stigger vince tra le Under23 - tre italiane nella top 10 : La Coppa del Mondo di Mountain bike cross country per la categoria Under23 femminile si apre nel segno dell’austriaca Laura Stigger. nella prima tappa stagionale, che si sta svolgendo ad Albstadt (Germania), la 18enne di Innsbruck, bicampionessa mondiale in carica tra le Junior, ha dominato questa gara, prendendo il comando nel secondo giro e vincendo in solitaria con 14” sulla tedesca Ronja Eibl e 27” sulla statunitense Haley Batten. Buona ...