(Di venerdì 7 giugno 2019) Èall’età di sessantasette, il commerciante ambulante di Martina Franca famoso in tutta Italia per una schedina del Totocalcio vincente da circa undi vecchie lire giocata nel 1981 che il Coni non gli ha mai riconosciuto. Da ormai trentottostava combattendo per cercare dii suoi soldi.