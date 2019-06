Morto dr. John, la leggenda del sound

Addio a Dr., al secolo MalcomRebennack Jr. noto anche come "Mac",deldi New Orleans. Aveva 77 anni ed è stato stroncato da un infarto giovedi'. Lo ha reso noto la famiglia dell'artista vincitore di sei Grammy Award e iscritto nella Rock and Roll of Fame, chiedendo "il rispetto della privacy".A soli 16 anni Dr., era già un musicista apprezzato nella sua New Orleans. Ha anche scontato 2 anni a Fort Wort, nel Texas, per traffico di stupefacenti, prima di trasferirsi a Los Angeles.(Di venerdì 7 giugno 2019)