Monza | Salvini ' spoilera' la Procura | l' ira dei magistrati | ' Mette a rischio operazioni'

Matteo Salvini esulta per arresti - ma operazioni in corso : irritati i procuratori di Monza e Prato : Lo ha rifatto. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato operazioni di polizia in corso quando ancora non erano terminate scatenando l’irritazione dei procuratori. Come era avvenuto come l’ex procuratore capo di Torino, Armando Spataro. Questa volte le procure sono due: Monza e Prato. Luisa Zanetti, che guida la procura in Brianza, ha chiesto il silenzio stampa sull’inchiesta che vede undici persone accusate ...

Monza - l’annuncio di Salvini all’inaugurazione della questura : “Sono di nuovo indagato per sequestro di persona” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di “sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019″. Lo ha detto lo stesso Salvini a Monza spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una “contestuale richiesta di archiviazione”. E poi ha continuato: “Ne approfitto per rispondere a qualche ministro: per me i porti ...