Mondiali Under 20 | boom boom Pinamonti | l’Italia vola in semifinale | Mali ko

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019)20 – Si è concluso il quarto di finale valido per i20, spettacolo e grandi emozioni nella partita tra Italia e, gli azzurrinino ined adesso si candidano a diventare sempre più protagonisti per la competizione. Ottima prova per ilche non ha mollato nonostante l’inferiorità numerica dopo appena 21 minuti, fallo killer di Diakite. Il match si sblocca dopo appena 12 minuti con l’autogol di Kone poi l’episodio dell’espulsione che cambia la partita. Ilnon molla e trova il pareggio con Koita, poi sale in cattedrache realizza un gran gol in diagonale, nuovo pareggio delcon Camara poi ancorae poi Frattesi chiudono i conti sul definitivo 4-2,nel finale Koita sbaglia un rigore nel finale. Italia in, adesso l’Ucraina.L'articolo20,...

DiMarzio : ?? Majecki lo provoca sulla linea di porta, l'attaccante dell'#ItaliaU20 risponde così ?? VIDEO | Il cucchiaio di… - pino_nostro : RT @raffaelecaru: Gol del 2-1, conquista prima il rigore poi lo trasforma rimandando l'Italia in vantaggio. 4-2 al Mali, l'Italia Under 20… - 37JuveX8Malta : RT @Corriere: Under 20, Italia-Mali 4-2: super Pinamonti, azzurri in semifinale -