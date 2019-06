Mondiali donne | la Francia travolge la Corea del Sud 4-0

Ai Mondiali di calcio femminile sono in campo i diritti delle donne : Il 7 giugno cominciano in Francia i Mondiali di calcio femminile. L’uguaglianza nello sport è il primo passo verso l’uguaglianza di genere. Leggi

Mondiali di calcio femminile – Barbara Bonansea tra speranze e desideri : “vorrei che noi donne venissimo riconosciute come professioniste” : Barbara Bonansea alla vigilia dell’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le parole dell’attaccante della Nazionale italiana E’ tutto pronto per l’esordio della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio femminile, al via domani in Francia. Le azzurre scenderanno in campo domenica, contro l’Australia, un team tosto e forte, che metterà a dura prova la nostra formazione. Laura Bonansea Tutte le ...

Mondiali di calcio donne - 5 bambine realizzano il sogno di allenarsi con le professioniste : Sara, Sofia, Tèa, Lisa P. e Lisa G sono cinque bambine con un grande sogno: diventare delle calciatrici professioniste. Ad aiutarle nel loro intendo, scendono in campo la FIGC e Barbie, organizzando per loro un allenamento speciale nella sede della Nazionale di calcio a Coverciano. Qui le cinque piccole campionesse hanno potuto indossare la divisa ufficiale azzurra, ma soprattutto allenarsi con alcune delle giocatrici della Nazionale italiana. ...

Mondiali donne - “Italia può passare girone” : Carolina Morace ripone grande fiducia nell'Italia femminile per il Mondiale, al via tra due giorni in Francia: ''Se non si caricano troppo di pressioni possiamo fare un buon Mondiale e passare il primo turno''. L'ex ct azzurro, dopo aver terminato il proprio rapporto lavorativo con il Milan, esperienza della quale preferisce non parlare, commentera' le partite della rassegna iridata su Sky Sport, che trasmettera' in diretta tutte le 52 partite, ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : l’Italia di Tortu sogna l’oro - poi sbaglia il cambio finale. 4×100 donne quinta : Non arriva la medaglia per l’Italia con la 4×100 maschile ai Mondiali di staffette che si sono conclusi oggi a Yokohama (Giappone). Il nostro quartetto si era presentato all’atto conclusivo con il terzo tempo delle batterie e andava a caccia del podio ma purtroppo l’ultimo cambio tra Davide Manenti e Filippo Tortu non è ben riuscito e la nostra Nazionale non ha terminato la prova: un vero e proprio peccato perché gli ...