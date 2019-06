Mondiale femminile di calcio 2019 | 7 buoni motivi per cui tutti dobbiamo guardarlo

gqitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Venerdì 7 giugno ore 21. È l’orario della prima partita deldi. Un campionato che quasi nessuno, soprattutto in Italia, ha mai visto. Perché non c'è mai stata una copertura tv come quella prevista per ilfrancese. Merito di una nazionaleche si è qualificata dopo vent’anni e di un movimento che sta crescendo. Demerito di una nazionale maschile che non ce l’ha fatta e che ha lasciato un buco vuoto da riempire. Quando gioca l'Italia (e come vederla) Le Azzurre fanno il loro esordio in Francia domenica 9 giugno alle 13 a Valenciennes contro l’Australia. Tocca poi alla Giamaica alle 18 del 14 giugno a Reims e infine martedì 18 in prima serata contro il Brasile, ancora a Valenciennes. Vanno agli ottavi di finale le prime due dei sei gironi, più le quattro migliori terze. L’obiettivo delle ragazze italiane è andare avanti, ma anche farsi ...

