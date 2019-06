Ho tollerato Harvey Weinstein! L'accusa di Madonna (Di venerdì 7 giugno 2019) Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Madonna che sono state rilasciate in un’intervista al New York Magazine, riportate poi da FoxLife. L’artista e icona della musica pop, in procinto di lanciare il suo prossimo album, si racconta senza peli sulla lingua e rivela: "Con me Harvey Weinstein ha superato i limiti".



Madonna afferma che il celebre produttore di Hollywood, ora incriminato per molestie e violenza sessuale, in passato ha flirtato pesantemente anche con lei. "All'epoca ero sposata e di certo non ero interessata a uno come lui – rivela la poliedrica artista –. Ero consapevole che lui aveva fatto lo stesso con molte altre donne. Lui faceva ciò che faceva perché aveva potere, i suoi film avevano successo e tutti volevano lavorare insieme a Weinstein. Io ho tollerato, tutte lo abbiamo fatto".

Il caso che ha scosso il mondo del cinema (e non solo) è scoppiato nel 2017 e da quel momento in poi molte sono state le donne, le attrici e le personalità di spicco, che hanno denunciato le molestie da parte del produttore. Le rivelazioni di Madonna fanno riferimento a un periodo molto particolare. I due hanno collaborato nel 1991 per la realizzazione del documentario "A letto con Madonna", distribuito dalla Miramax. "Quando sono venuti alla luce tutti gli abusi ho tirato un sospiro di sollievo. Non ho gioito perché non mi rallegro sulla sofferenza delle persone, ma ho ringraziato il karma", continua durante l’intervista. "Per una persona come Harvey che per anni ha esercitato il suo potere, è stato un bene che tutte le violenze e gli abusi siano venute a galla. C’è chi ha trovato la forza di denunciare."



Sul nuovo album poi in uscita il 14 giugno: "In Madame X ho creato un personaggio che viaggia il mondo e cambia identità, che lotta per la libertà e portando la luce dove adesso ci sono le tenebre".