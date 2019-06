Moglie e agente | Wanda Nara esce allo scoperto | “me lo ha chiesto Mauro | vi svelo come è

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) LadiIcardi ha spiegato nel corso di un’intervista i motivi che l’hanno spinta a curare gli interessi del marito Il fatto di essere lae al tempo stesso l’diIcardi ha fatto storcere il naso a molti, convinti che i problemi avuti nello spogliatoio fossero riconducibili a lei. Spada/LaPresseperò ha sempre rispedito al mittente le accuse, sottolineando di agire sempre per il bene del marito e della propria famiglia. Intervistata dall’Equipe, la show-girl argentina ha provato a fare chiarezza: “se un giorno mi chiedesse di rinunciare a fare l’, lo farei. Essere suae suanon dice necessariamente molto su di me, ma molto di più suche ha avuto il coraggio, a dir poco, di scegliermi. Mi haconsigli spesso per le sue decisioni e poi mi ha detto continua a fare tu, è ...

