Minestra di pasta e zucchine

cosacucino.myblog

(Di venerdì 7 giugno 2019)diIngredienti: 500 gr di– 2 pomodorini – mezza cipolla – basilico – olio extra vergine – 1 uovo – 300 gr spaghetti tagliati – parmigiano reggiano – sale – pepe. Preparazione: Mondate e lavate lee poi le tagliate a cubetti. Nel frattempo tagliate a fettine la cipolla e fatela rosolare nell’olio facendo attenzione che non bruci, unite poi i pomodorini tagliati a pezzetti e fate cuocere il tutto per un minuto. Aggiungete letagliate e dopo che sono leggermente rosolate nell’olio, allungare un po’ d’acqua ed unire il basilico lasciando cuocere finchè lenon risultino ammorbidite. Unire la, salare e lasciar cuocere e se si dovesse asciugare troppo aggiungere un po’ d’acqua. Nel frattempo che lacuoce, in un piatto sbattere un uovo nel quale si aggiungerà un po’ di sale, una bella manciata di parmigiano ...

LifeTimeCooking : Minestra di Pasta e Fagioli Borlotti | Italian Borlotti Bean and Pasta Soup - BeliceIt : Pasta e tenerumi, la minestra contadina dell’estate - franwless : Non so che fare dopo per pranzo. O faccio una pasta fredda (con la pasta di riso) con dei dadini di formaggio e i p… -