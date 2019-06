Milano L’arte della fuga giovedì 13 giugno all’Istituto dei Ciechi

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 attori con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 persone con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

La scienza incontra l’arte : inaugurata la mostra “Fragility and Beauty” a Milano : L’inaugurazione della nuova mostra ‘Fragility and Beauty – taking the pulse of our planet from space‘, si è svolta mercoledì 15 maggio a Milano. L’esibizione permanente si può visitare presso il Museo Nazionale di scienza e Tecnologia, il più grande in Italia per scienza e tecnologia. Con oltre 500.000 visitatori l’anno, il museo ospita la più grande collezione di modelli di macchine basati sui disegni di Leonardo ...

L’arte trasformista di Liu Bolin arriva a Milano : C’è chi usa la pittura, chi la scultura, la fotografia, il video, i new media e chi il corpo, la performance, il mimetismo e il camouflage. Parliamo dell’artista trasformista per antonomasia: il camaleontico performer Liu Bolin, diventato in pochi anni una vera celebrità popolare. L’arte del body painting è oggi piuttosto diffusa e un pò caricaturale ma nessuno è mai riuscito a raggiungere il livello ...