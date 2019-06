Milano | in casa 17 migranti tra sporcizia e spazi angusti | proprietario indagato

Milano - segregata in casa del ‘guru del corallo’ : fugge dalla finestra e cade : Per cercare di sfuggire al suo fidanzato, che la teneva chiusa in casa e l’aveva obbligata ad immergersi nella vasca da bagno colma di acqua gelata, si è calata, senza alcun indumento addosso, dalla finestra al secondo piano. Mentre stava cercando di scendere fino al balcone sottostante, forse per le mani bagnate, ha mollato la presa ed è caduta in strada. Martedì pomeriggio qualche passante ha assistito a questa scena incredibile in via Biella, ...

Milano - sequestrata per quattro giorni in casa : 26enne si lancia dal balcone - è salva : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato a Milano, dove una donna di 26 anni è stata segregata in casa per quattro giorni da un uomo di 39 anni, Giacomo Oldrati, meglio conosciuto alla giustizia come il "guru del corallo". Tale appellativo, secondo quanto riporta la stampa locale, deriverebbe da alcune torture inflitte alle sue vittime, alcune delle quali sarebbero state drogate con una particolare specie di corallo, abbastanza tossica: ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : padroni di casa per il pareggio - sardi per l’allungo : Buonasera appassionati di pallacanestro e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Sassari, secondo atto della semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019! Dopo lo straordinario spettacolo offerto dalle due squadre nella prima sfida, conclusa con il punteggio di 79-86 in favore formazione sarda, la partita di questa sera assume un’importanza capitale nell’equilibrio della serie: la compagine allenata da Simone Pianigiani è ...

Tish e Alberto dopo Amici : lui torna a casa - lei vola a Milano : Tish e Alberto, news dopo Amici 2019: ecco cos’è successo ai due cantanti una volta terminato il talent show Alberto Urso e Tish non si sono più rivisti dopo la festa ad Amici 2019. Non c’è stato nessun ritorno di fiamma: molti fan hanno sperato fino all’ultimo che ci fosse un importante riavvicinamento, ma […] L'articolo Tish e Alberto dopo Amici: lui torna a casa, lei vola a Milano proviene da Gossip e Tv.

Milano - bimbo ucciso in casa : padre resta in carcere/ "Può uccidere ancora e fuggire" : Milano, bimbo ucciso in casa dal padre: resta in carcere. Lo ha deciso il Gip: "Può uccidere ancora e fuggire". Le ultime notizie.

Milano - la madre del bimbo ucciso in casa dal padre : "Aliza è un violento - picchiava anche me" : Il piccolo di due anni è stato ammazzato a mani nude. Sul corpo segni di violenza precedenti alla notte della tragedia: "Quando mio marito fuma va fuori di testa, perde il controllo". E' quanto ha raccontato Silvija Zahirovic

Milano - bimbo di due anni morto in casaConfessa il padre : l'ho picchiato a morte : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. "In un momento di rabbia improvvisa ha percosso il bambino fino alla morte, il gesto è indegno di essere raccontato", ha spiegato il capo della Squadra mobile, Lorenzo Bucossi.

Milano : bimbo di due anni trovato morto in casa : Aggiornamento ore 14:30 - È stato fermato dalla polizia Aljich Rhustic, il 25enne di origini croate accusato dalla moglie di aver ucciso il loro bimbo di due anni a Milano. Dopo aver telefonato al 112, l’uomo ha abbandonato l’appartamento lasciando la moglie da sola ad attendere i soccorsi in via Ricciarelli. Gli agenti lo hanno individuato poche ore dopo la chiamata in un’abitazione in zona Giambellino. A tradirlo il ...

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine primo quarto (21-18) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

Bimbo ucciso in casa a Milano - il padre confessa : «Non dormivo - l'ho picchiato a morte» : «Non riuscivo a dormire, mi sono alzato dal letto e l'ho picchiato». È questa l'unica, assurda spiegazione che gli investigatori sono riusciti a raccogliere da Aliza...

Bimbo di 2 anni ucciso in casa a Milano - il padre confessa : «L'ho picchiato a morte» : Un bambino di 2 anni è stato ucciso all'interno di un appartamento al piano terra in via Ricciarelli 22, periferia ovest di Milano, zona San Siro. Sul corpo evidenti segni di violenza...