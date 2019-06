Milan | Tare non chiude le porte al club rossonero | “sono un professionista | nel calcio

Tare : “L’interesse del Milan? Il futuro è la Lazio ma può accadere di tutto” : Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in un’intervista dalla televisione albanese Top Channel si è soffermato sul suo futuro e sulle voci che lo vogliono al Milan: “Fa parte del nostro lavoro, dobbiamo essere equilibrati. Sono cose positive. Bisogna sapere come gestirle bene. Ciò che conta è che sono in un grande club e in un ambiente molto familiare, è importante per avere risultati positivi. Non posso prevedere il futuro. ...

Milan - l’addio di Montolivo è al veleno : “io zitto senza fascia - senza giocare 1 minuto e senza aver potuto salutare i tifosi” : Montolivo dà l’addio al Milan con un post Instagram: il centrocampista si toglie più di un sassolino dalla scarpa e ringrazia i tifosi Dopo un anno passato ai margini della rosa, Riccardo Montolivo ha lasciato finalmente il Milan. Il contratto che legava l’ex Fiorentina ai rossoneri è scaduto e il giocatore ha detto addio alla società in un modo alquanto brusco. Parabola incredibile quella di Montolivo: arrivato al top della ...

Milan - Maldini ‘si sceglie’ lo staff : Tare e Boban gli uomini individuati per affiancarlo : Nonostante il sì ufficiale non sia ancora arrivato, Maldini lavora per costruirsi lo staff dirigenziale che lo affiancherà nella prossima stagione Il sì ufficiale circa la sua permanenza al Milan non è ancora arrivato, ma Paolo Maldini si è già messo al lavoro per costruire il proprio staff dirigenziale. Fabio Ferrari/LaPresse L’ex storico capitano rossonero ha messo nel mirino Zvonimir Boban e Igli Tare, profili scelti personalmente ...

Atletica - Alfio Giomi : “Golden Gala a Milano nel 2020 - candiamo l’Italia per ospitare gli Europei 2024” : Alfio Giomi, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti durante la conferenza stampa del Golden Gala 2019 che andrà in scena questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il numero 1 della Fidal si è soffermato proprio sul futuro della competizione che per le prossime due stagioni dovrà traslocare dalla Capitale visto che si dovranno eseguire dei lavori per gli Europei di calcio: ...

Il Milan è ancora in Europa League - l’UEFA sospende il procedimento per la violazione del FPF : tocca aspettare il Tas : L’UEFA sospende il procedimento sulla violazione del Fair Play Finanziaro da parte del Milan in merito al triennio 2015-2018: si aspetta prima la pronuncia del Tas sul ricorso presentato dai rossoneri in merito alla sentenza relativa al triennio 2014-2017 Per ora, il Milan resta ancora in Europa. I rossoneri non si sono visti privare dell’accesso all’Europa League nella prossima stagione a causa del mancato conseguimento ...

Milan - la Fifa starebbe indagando sull’affare Cerci : Cerci indagine Fifa – In attesa di saperne di più sull’evoluzione della situazione con la Uefa, il Milan si troverebbe di fronte a un altro caso spinoso. Secondo quanto appreso da “Tuttosport”, il club rossonero sarebbe infatti alle prese con un’indagine della Fifa che riguarda Alessio Cerci. Nello specifico, l’indagine fa riferimento alla stagione 2015/2016, […] L'articolo Milan, la Fifa starebbe indagando sull’affare Cerci è stato ...

Calciomercato Milan - Praet apre ai rossoneri mentre Laxalt vuole restare : Marco Giampaolo sembra destinato a diventare il nuovo allenatore del Milan, e con questo ci si aspetta che porti alcuni giocatori della Sampdoria a San Siro. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Calciomercato.com, infatti, l'attuale tecnico della Sampdoria avrebbe annullato le proprie vacanze aspettando una chiamata da parte di Maldini. L'accordo col Milan dovrebbe essere di durata triennale. Calciomercato Milan, Giampaolo potrebbe ...

Calciomercato Milan - si guarda al dopo Leonardo : idea Tare - ma ci sono anche due nomi suggestivi… : Rivoluzione tecnica in casa Milan. Via Leonardo e Gattuso, i rossoneri sono alla ricerca dei sostituti. Giampaolo in pole per la panchina, al momento, mentre per il ruolo di Ds regna ancora molta incertezza. Vuole scegliere bene la società, per ripartire con un progetto a lungo termine evitando altri stravolgimenti. Quelli che non dovrebbe subire la rosa, dove sembra si attui la politica del “ritoccare”: via qualche calciatore, ...

Milan - Maldini pronto ad accettare l’offerta di Gazidis : “da parte mia c’è grande disponibilità” : Il dirigente rossonero dovrebbe rimanere anche l’anno prossimo, occupando il ruolo che fu di Leonardo prima del suo addio “Da parte mia c’è grande disponibilità. Ottimista che accetti? Assolutamente sì, le sensazioni sono positive. Ne stiamo parlando ma non è il momento di discuterne fuori“. Spada/LaPresse Sono le parole di Paolo Maldini, intercettato dai cronisti fuori da Casa Milan, dove sta discutendo con ...

Milan - Maldini ha deciso di restare : il primo compito sarà quello di scegliere il nuovo allenatore : L’ex capitano rossonero ha deciso di accettare la proposta di Gazidis, andando a ricoprire il ruolo di direttore tecnico appartenuto a Leonardo fino a qualche settimana fa Paolo Maldini pare abbia accettato la proposta del Milan, rimanendo nell’organigramma rossonero nel nuovo ruolo di direttore tecnico, appartenuto a Leonardo fino a qualche giorno fa. Spada/LaPresse Dopo alcuni giorni di valutazioni, lo storico ex capitano ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel supplementare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

Velivolo civile diretto a Milano perde i contatti radar : intercettato dall’Aeronautica Militare : Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo nel pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un Velivolo civile privato CA25 decollato da Ibiza e diretto a Milano Linate, che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al ...

