Migranti | nave “Asso 25” con cinquanta persone a bordo naviga verso Pozzallo

Migranti : in arrivo a Lampedusa nave con 50 persone a bordo : La nave commerciale Asso 25 si dirige a Lampedusa con a bordo 50 Migranti. Lo riferisce Alarm Phone, secondo cui l’imbarcazione "ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza". Il servizio di linea telefonica per persone in difficoltà in mare, dunque, riferisce tramite il proprio account Twitter del salvataggio e, secondo la stessa fonte che li ha informati del naufragio, si tratterebbe degli ...

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : La nave Cigala Fulgosi della Marina Militare con cento Migranti a bordo attracca a Calata Bettolo, nel porto di Genova / courtesy Telenord Agenzia Vista Migranti Marina Militare italiana ? Luoghi: Genova

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : “Redistribuiti tra Vaticano e 5 Paesi Ue” : Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento Migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo ...

Migranti - dissequestrata la nave Sea Watch : Una volta conclusi gli accertamenti, l'imbarcazione della ong potrà lasciare il porto di Licata, in provincia di Agrigento. I legali: Speriamo che ciò valga ainterrompere una campagna diffamatoria di cui si è reso responsabile in più occasioni ilministro dell'Interno italiano"

Nave militari con 100 Migranti domani a calata Bettolo : Dopo i controlli verranno smistati nelle rispettive destinazioni, saranno accolti da Vaticano e Stati europei