Migranti | Asso 25 con 62 persone a Pozzallo Medico | ' Senza cibo per oltre 2 giorni'

I 62 Migranti soccorsi dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati a Pozzallo : I 62 migranti che erano stati soccorsi ieri dal rimorchiatore italiano Asso 25 sono sbarcati nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La nave ha ricevuto il permesso di sbarcare dal governo italiano, che da mesi nega la disponibilità

Migranti - a Pozzallo la nave Asso 25 con 62 a bordo. Salvini : li ospiterà il Vaticano : Ha attraccato nel porto di Pozzallo la nave commerciale Asso 25 con 60 uomini e due donne a bordo. La nave ha recuperato i Migranti ieri, in acque Sar maltesi e inizialmente era diretta a...

A Pozzallo i 62 Migranti soccorsi dalla Asso 25 in acque maltesi. Salvini : "Andranno in strutture della Cei - ognuno fa la sua parte" : Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr, denuncia:” 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo"

La nave Asso 25 verso Pozzallo con 50 Migranti : Cambio di rotta per la nave commerciale Asso 25 che ha recuperato, in acque Sar maltesi, 50 migranti: prima diretta verso Lampedusa, ora è stata dirottata nel porto di Pozzallo dove il suo arrivo è previsto dopo le 14

Migranti : diretta a Pozzallo nave Asso con 62 persone a bordo : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - E' diretto a Pozzallo, nel Ragusano, il rimorchiatore Asso 25 con a bordo 62 Migranti soccorsi ieri. La nave inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, come segnalato da Alarm Phone, ma nella notte sarebbe arrivata la decisione di cambiare porto di attracco. Ad ann

Migranti - nave “Asso 25” con cinquanta persone a bordo naviga verso Pozzallo : Una nave commerciale con a bordo 50 Migranti, soccorsi secondo alcune fonti in acque territoriali maltesi, è diretta verso il porto di Pozzallo. Inizialmente l’imbarcazione, il rimorchiatore Asso 25, era diretta verso Lampedusa, ma nella notte vi è stata la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. Il ministero dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto si apprende, è stato informato e non avrebbe frapposto ostacoli. La ...

Sono stati assolti i due Migranti accusati di aver minacciato l'equipaggio della Diciotti : Erano stati protagonisti di un caso che aveva rischiato di portare Matteo Salvini a processo, cosa che per loro è effettivamente accaduta. A dieci mesi di distanza dai fatti, però, il Tribunale di Trapani li ha assolti per "non aver commesso i fatti loro contestati". Si tratta dei due migranti arrestati il 12 luglio dello scorso anno a bordo della nave Diciotti, la nave della Guardia Costiera che dopo un'intera giornata ferma al porto di ...

Migranti che dirottarono nave assolti per “legittima difesa”. Ora ricorso a Corte Strasburgo contro Salvini e Toninelli : Sono rimasti in carcere per 10 mesi con l’accusa di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, additati dal ministro dell’Interno e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, come “delinquenti”, “violenti dirottatori che dovranno scendere in manette”, “facinorosi da punire senza sconti”. Oggi, come ...

Sea Watch - la nave avanza : 47 Migranti a un passo da Lampedusa. Conte e Di Maio - gioco sporco su Salvini : La Sea Watch con 47 migranti a bordo è entrata nelle acque italiane e si sta avvicinando lentamente al porto di Lampedusa, sfidando il Viminale e la politica dei "porti chiusi" del ministro degli Interni Matteo Salvini. Il guaio, per il vicepremier leghista, è che di fronte ai "gravi motivi umanitar

Sea Watch : “Pronti a entrare in acque italiane. Migranti a bordo minacciano il suicidio”. Salvini : “Divieto assoluto” : La nave Sea Watch III ha annunciato l’intenzione di entrare in acque italiane e andare verso Lampedusa, nonostante gli fosse stato vietato. Secondo uno dei membri del team medico a bordo, “alcune delle persone hanno minacciato il suicidio”, quindi hanno chiesto sia revocato il divieto per motivi umanitari. La nave della ong tedesca è bloccata da più di 36 ore al largo di Lampedusa. Nelle scorse ore sono state fatte scendere 18 ...

Migranti : Ferrandelli (+Europa) - 'stop espulsione Paul primo passo verso orizzonte di diritti' : Palermo, 15 mag, (AdnKronos) - "Ieri, tornando in quella piazza dove uccisero Padre Pino Puglisi e in cui fratello Biagio Conte ha portato avanti lo sciopero della fame, ho trovato tanti cittadini a sostegno di una battaglia giusta per i diritti umani, la pace e l'accoglienza. Questo mi ha dato fidu

Oms : dai Migranti basso rischio di trasmissione malattie ai paesi ospitanti : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la maggior parte di chi arriva è in buona salute. Il rapporto ha raccolto ed analizzato più di 13mila documenti a partire dal 2014 sullo stato di salute ...

I Migranti in Europa? Muoiono di Aids e tbc "Ma basso rischio di infettare" : Giovanni Neve Il rapporto dell'Oms sui rifugiati in Europa: l'Hiv e la tbc restano la principale causa di morte. "Ma è basso il rischio di infettare" Anche se c'è un "basso rischio" di trasmettere malattie infettive, la principale causa di morte tra i migranti arrivati in Europa è la tubercolosi, al pari dell'Aids. Lo rivela il rapporto sulla salute dei rfugiati e dei migranti nella regione europee stilato dall'Organizzazione ...

Dalla Serbia a Torino nascosti nel cassone di un Tir. l'odissea di tre Migranti : Si sono nascosti in un Tir della Fca Serbia per tre giorni senza bere né mangiare. Tre uomini afghani sono stati ritrovati a bordo del mezzo pesante quando l'autista si è fermato, ieri mattina, nell'...