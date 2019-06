Michelle Williams di Dawson’s Creek paragona l’esperienza nella serie a “lavorare in

optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Nell'era dei revival, dei reboot e dei sequel di storichedegli anni Novanta,di Dawson'sguarda con affetto allache l'ha resa celebre nel mondo, ma senza nostalgia per quel prodotto la cui realizzazione sembrava più frutto di una catena di montaggio che di un lavoro artistico. L'attrice oggi 38enne ha definito la"formidabile" e l'hata ad una grande palestra, ma ne ha anche parlato come di una sorta di "lavoro in fabbrica", in un'intervista con Patricia Clarkson per Variety. Laha interpretato l'audace e problematica Jen Lindley in Dawson'sper sei stagioni dal 1998 al 2003, anni nei quali ha imparato molto su come funziona un set ma non ha potuto fare esercizio di creatività, visto che si è ritrovata perlopiù a recitare copioni senza avere nemmeno il tempo di approfondirne lo studio. Per fare Dawson's ...

