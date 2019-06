Mi sono sentita stuprata Madonna attacca il New York Times

Mara Venier : "Vorrei cancellare l'intervista che ho fatto a Pamela Prati : mi sono sentita presa in giro" : Una delle prime interviste televisive per raccontare la storia con Mark Caltagirone, Pamela Prati, l'ha rilasciata a Domenica In. Alla sua amica del cuore, Mara Venier, che ora si sente presa in giro. "Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei ...

Eliana Michelazzo/ "Simone Coppi? Mi sono sentita sposata - anche se non lo ero' : Eliana Michelazzo , tutta la verità a Live Non è la D'Urso sul finto marito Simone Coppi: 'Ho capito che mi sono innamorata di una persona che non c'è'

WTA Madrid – Simona Halep arrabbiata dopo la finale persa : “ho giocato male - mi sono sentita stupida!” : Simona Halep delusa e arrabbiata dopo la finale persa contro Kiki Bertens nel Mutua Madrid Open: la tennista romena molto dura con se stessa Sembrava destinata a bissare il successo del 2017, ma Simona Halep è tornata a casa con l’amaro in bocca dopo la finale del Mutua Madrid Open. La tennista romena è stata sconfitta da Kiki Bertens in due set, conclusi con il punteggio di 4-6 / 4-6. Intervistata nel post gara, Simona Halep è apparsa ...

Giordana Angi fidanzata : “L’amore non un problema - mi sono sentita sola” : Giordana Amici fidanzata e storie d’amore travagliate Giordana Angi di Amici 18 è ritornata a parlare dell’amore. E, questa volta, l’ha fatto alle pagine del settimanale Chi. La cantante ha ammesso più di una volta di aver avuto una storia molto difficile con una ragazza, che è riuscita a superare solo grazie alla musica. Per […] L'articolo Giordana Angi fidanzata: “L’amore non un problema, mi sono sentita ...

Madonna - la confessione ai premi per la difesa dei diritti Lgbtq : “Mi sono sempre sentita una outsider” : Non poteva essere che lei la prima donna a ricevere l’Advocate for Change ai GLAAD Media Awards, i riconoscimenti assegnati a chi si è distinto per il loro contribuito alla causa Lgbtq. Combattente come sempre Madonna, 60 anni, sull’onda del nuovo album (Madame X in uscita il 14 giugno) e nuove collaborazioni, per poco meno di cinque minuti ha parlato a una platea emozionata quanto lei che è sembrata più di una volta sul punto di ...

Danza - Aurora Marsotto si racconta a FqMagazine : “Ho dovuto prendere lezioni di street dance ma i miei compagni avevano 12 anni e mi sono sentita fuori corso” : Come faceva Carla Fracci a rendere credibile la disperazione di Giselle? La dolce fanciulla che impazzisce per amore? Con lo sguardo stralunato e il corpo sempre più scomposto nei movimenti, liberava una dopo l’altra piccole ciocche di capelli. Scioglieva lo chignon sul crescendo della musica. Lei, come Roberto Bolle e altri protagonisti del balletto di ieri e di oggi, sono i character della collana di narrativa per ragazzi “Scuola di Danza” ...

Omar Pedrini - RaiTre taglia la sua esibizione. Poi gli chiedono di tornare : “Non me la sono sentita. Ferita la mia dignità - avrei rischiato di svenire sul palco” : Omar Pedrini ha deciso di scrivere un lungo post su quanto accaduto ieri sera al Concertone romano del primo maggio. Il rocker era infatti previsto in scaletta come ultimo a salire sul palco prima della “pausa tg”. La Rai ha però tagliato la sua esibizione e gli spettatori a casa non hanno potuto ascoltare tre brani. La rete non ha preso bene la scelta e dopo una serie di tweet polemici, RaiTre ha chiesto a Pedrini di tornare sul ...

Vieni da me - Patrizia Rossetti si sfoga : “Mi sono sentita sola…” : Patrizia Rossetti a Vieni da me: “Bisogna avere il coraggio di dire basta e ricominciare” Si è raccontata a cuore aperto nella puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 1 maggio 2019, Patrizia Rossetti, intervistata dalla padrona di casa Caterina Balivo. Nel salotto del seguitissimo programma del primo pomeriggio di Rai1, Patrizia Rossetti ha parlato della separazione da suo marito Rudy Londoni, dopo sette anni di matrimonio. I due, ...