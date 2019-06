Meteo | diluvio universale in Texas e Louisiana | un mese di pioggia in 24 ore provoca

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) La Costa del Golfo inè stata inondata da piogge torrenziali con alcune località che hanno ricevuto oltre l’equivalente di undiin sole 24 ore. Le piogge intense hannoto alluvioni lampo, responsabili della morte di almeno una persona, e creato il caos negli Stati Uniti centro-meridionali, dove è esplosa anche una forte ondata di maltempo, con almeno 4 tornado che hanno toccato terra in. Nel frattempo, l’umidità tropicale del Golfo del Messico dovrebbero alimentare altri round dinel weekend, esacerbando le alluvioni lampo nelsudorientale e nellasudoccidentale. Potrebbero cadere quotidianamente 75-130mm die alcune aree potrebbero essere colpite da 300mm o più in diversi giorni, secondo AccuWeather, autorevole centrorologico statunitense. Wharton e Palacios, in, hanno ricevuto l’incredibile ...

xacsecnarf : Perché invece di questa pioggia sottile e irritante non viene giù il diluvio? Pure il meteo mi deve far incazzare - sunraisings : mercoledì io voglio andare in piscina e giustamente secondo il meteo ci sarà il diluvio - antoniomonaca : I terroristi meteorologici sempre all'opera. Ieri doveva esserci un altro diluvio universale e oggi bruceremo sulla… -