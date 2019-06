Meteo | anticiclone dal Sahara e bolla africana | weekend a 40 gradi | le zone

Meteo - in arrivo l'Anticiclone africano : temperature fino a 40 gradi : A cavallo del prossimo weekend, l'Italia dovrà affrontare probabilmente la prima seria ondata di caldo della stagione

Meteo - l'estate parte in quarta : conto alla rovescia per l'arrivo dell'anticiclone africano : Si prevedono tempi duri per chi non ama le temperature roventi: arriva la prima (vera) ondata di caldo

Previsioni Meteo : si avvicina l'anticiclone delle Azzorre - arrivano i primi 30°C : Il mese di giugno pare voler cominciare col piede giusto dopo un maggio assolutamente da dimenticare per tutta l'Italia. Domani, 1 Giugno 2019, inizierà ufficialmente l'estate meteorologica (per...

Meteo Giugno - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : breve ritorno di anticiclone e caldo - poi ancora maltempo : L’arrivo dell’estate Meteorologica dividerà l’Italia in due: si attende, infatti, un weekend di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord si godrà sole e gran caldo. Dopo un mese di maggio anomalo dai tratti tipicamente invernali sul nostro Paese, la voglia di estate, soprattutto per gli amanti del caldo, è incontenibile. Dopo un primo weekend di Giugno di maltempo, la prima settimana del mese sarà finalmente caratterizzata dal ritorno di ...

Meteo : oggi ancora addensamenti e instabilita' al centro-sud - anticiclone al nord! : Ennesimo risveglio autunnale su diverse regioni del centro-sud, specie sul lato adriatico, dove insistono addensamenti compatti che non lasciano filtrare il Sole. Aria fresca proveniente dai Balcani...

Meteo - è un Maggio pazzo : torna l’Anticiclone ma durerà poco - a metà mese nuova ondata di freddo : Meteo – freddo anomalo in tutt’Italia in queste ore: le temperature minime di stamattina sono piombate su valori tipicamente invernali su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Nord con -2°C a Venaria Reale, 0°C a Malpensa, +1°C a Novara, Asti e Casale Monferrato, +2°C a L’Aquila, Como e Sondrio, +3°C a Torino e Alessandria, +4°C a Milano, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cuneo e Mondovì, +5°C a Perugia, Siena, Modena, Reggio ...

Meteo : nuova giornata stabile - domina l'anticiclone! : Venerdì Santo totalmente stabile sull'Italia grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione, alimentato sempre più da correnti più calde provenienti dal nord Africa che poco alla volta...

Meteo - le previsioni per Pasqua e Pasquetta : l'anticiclone spaventa l'Italia - tutto rovinato? : "Per il weekend di Pasqua e la Pasquetta ma restano delle incognite a causa di una insidiosa bassa pressione che si scaverà sul Mediterraneo occidentale in seguito a un impulso di correnti fresche dal nord Atlantico di metà settimana", avvertono gli esperti di 3bMeteo.it. "Ancora difficile capire se