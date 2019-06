Messico | pronti 6mila soldati al confine per fermare migranti Scopo è convincere Trump a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ilsi è impegnato a schierarealmeridionale con il Guatemala per bloccare iche da lì potrebbero risalire il Paese puntando sugli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di giungere a un accordo sull’immigrazione con la Casa Bianca. Il presidente Donald, nel caso in cui non si raggiunga un consenso su nuove regole di asilo e controllo delle frontiere, ha minacciato di colpire ilcon dazi economici. La misura estrema promessa dal governo messicano è stata confermata a Washington dal capo della diplomazia del Paese, Marcelo Ebrard. Per imporre i dazi,è pronto a dichiarare lo stato di emergenza così da superare le resistenze del Congresso, tra cui molti Repubblicani. Il provvedimento, secondo la Casa Bianca, sarebbe necessario in seguito al fallimento del governo messicano di intraprendere azioni efficaci peril ...

