repubblica

(Di venerdì 7 giugno 2019) La nave commerciale è intervenuta a soccorrere un gommone in difficoltà. Dal Viminale nessuna indicazione

repubblica : Mediterraneo, rimorchiatore con 62 migranti fa rotta per Lampedusa [news aggiornata alle 23:31] - alessandrazinit : RT @repubblica: Mediterraneo, rimorchiatore con 62 migranti fa rotta per Lampedusa [news aggiornata alle 23:31] - Ultron65 : RT @Ultron65: Mediterraneo, rimorchiatore con 62 migranti fa rotta per Lampedusa -