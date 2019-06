Mediaset va in Olanda | arriva la nuova Mfe

ilfogliettone

(Di sabato 8 giugno 2019)cambia nome e cambia indirizzo per sottolineare la sua vocazione a diventare un player europeo della tv generalista. Si chiamera' Mediaforeurope, oppure in breve MFE, e avra' sede in. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, che sottoporra' la proposta di riorganizzazione societaria all'assemblea degli azionisti che si terra' il 4 settembre. Per quanto riguarda l'attivita' quotidiana dell'azienda, pero', non sono previsti trasferimenti di nessun tipo. Come ha spiegato l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa successiva al cda, "la scelta dell'e' puramente tecnica, le attivita' operative die della controllataEspana resteranno dove sono oggi, rispettivamente in Italia e in Spagna, identico discorso per la produzione e l'occupazione". Anche le tasse continueranno a essere pagate in Italia e in Spagna. E ...

