Matteo Messina Denaro | chieste pene fino a 20 anni per 14 tra favoreggiatori e boss

Corradino MINEO e Matteo Ianniti hanno presentato a Messina La Sinistra - lista per la quale si candidano alle europee. : Che si batta per un salario minimo europeo, per un fondo comunitario contro le disuguaglianze, e che si impegni per un Green New Deal, la necessaria riconversione economica dell'economia, che darebbe ...

Elezioni europee - Corradino Mineo e Matteo Ianniti a Messina : 'La Sinistra per riportare al voto gli elettori delusi dal M5S' : Che si batta per un salario minimo europeo, per un fondo comunitario contro le disuguaglianze, e che si impegni per un Green New Deal, la necessaria riconversione economica dell'economia, che darebbe ...

Un ufficiale della Dia e un carabiniere sono stati arrestati per aver fatto trapelare informazioni sulle indagini sul boss Matteo Messina Denaro : Un ufficiale della Dia (Direzione Investigativa Antimafia) e un carabiniere sono stati arrestati per aver fatto trapelare informazioni riguardo le indagini sul boss mafioso Matteo Messina Denaro. Il tenente colonnello Marco Zappalà, ufficiale dei carabinieri in servizio alla Direzione investigativa