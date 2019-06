Mattarella | Il salvataggio di vite umane da parte della Marina è motivo di

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il PresidenteRepubblica Sergiooggi, in occasioneFesta, ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato MaggioreMilitare, e una rappresentanzastessa. Il Capo dello Stato ha tenuto un discorso durante il quale ha elogiato l'operatoe ha detto:"L’Italia è collocata dentro il mare e la sua dimensione marittima è ineliminabile. Per questo l’azioneè fondamentale: è l'azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimentopace, la sicurezzalibertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, ildi- in questi anni con molta intensità - che ha reso prestigio al nostro Paese"Su quest'ultimo punto, quello dei salvataggi ...

