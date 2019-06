Martina Nasoni commuove tutti sulla mamma | un passato drammatico

Grande Fratello - Martina Nasoni : ecco cosa farà quando uscirà : La confessione di Martina Nasoni: non riesce a togliersi dalla testa Daniele Dal Moro Martina Nasoni ha le idee chiare, sa bene quello che vorrà fare una volta uscita dal Grande Fratello 2019: desidera avere un confronto con Daniele Dal Moro. Dovrà per forza aspettare la fine del reality show di Canale 5? Probabilmente sì, […] L'articolo Grande Fratello, Martina Nasoni: ecco cosa farà quando uscirà proviene da Gossip e Tv.

Martina Nasoni fa pace con Daniele e confessa : “Per me è…” : Grande Fratello: Martina Nasoni pensa ancora a Daniele Dal Moro A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono finalmente chiariti dopo le incomprensioni delle ultime settimane. Il 30enne di Verona e la ragazza di Terni si erano infatti avvicinati molto nelle prime settimane di reality, tanto da scambiarsi un bacio. Da quel momento però le cose tra i due non sono andate come previsto e invece di ...

GF 2019 - Martina Nasoni delusa da Daniele Dal Moro : l’amaro sfogo : Martina Nasoni esprime tutta la sua delusione per Daniele del Grande Fratello Ieri sera la concorrente del GF 16, Martina Nasoni, è riuscita ad arrivare alla finalissima, battendo Valentina. E in questa circostanza la ragazza si sarebbe aspettata una manifestazione di gioia da parte di Daniele Dal Moro. Difatti con quest’ultimo, per i pochi che non lo sapessero, ha avuto un piccolo flirt alcune settimane fa. Tuttavia il ragazzo è stato ...

GF16 - Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con Gianmarco Onestini : Nuovo feeling tra Martina Nasoni e Gianmarco Onestini Nuove simpatie al Grande Fratello. In questi giorni Martina Nasoni e Gianmarco Onestini si sono avvicinati. I due concorrenti del GF in queste ore si sono scambiati un lungo e appassionato abbraccio sul divano in salotto. Un gesto d’affetto colorato da risate e battute. I due ragazzi che si sono parlati … Continue reading GF16, Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con ...

Ti alcolizzi! Aridaglie ... Francesca De André accusa Martina Nasoni : Incessanti le liti nella casa del Grande Fratello 16 e al centro c'è sempre Francesca De André che questa volta ha accusato Martina Nasoni di risolvere i problemi con l'alcool. Tutto è partito da una discussione tra la ragazza ternana e Daniele Dal Moro, risentito per il fatto che lei non lo avesse difeso durante una precedente lite con Erica Piamonte. --Nello scontro si è inserita anche la De André, che ha lanciato delle pesanti accuse nei ...

Martina Nasoni non ce la fa più : sfogo al Gf 2019 - nessuno le crede : Grande Fratello 2019, Martina Nasoni sclera in confessionale: nessuno crede alla sua versione Le parole di Martina Nasoni al Grande Fratello 2019 sembrano non avere più alcun effetto su nessuno dei concorrenti perché la gieffina non si sente creduta: parliamo chiaramente non in generale ma di quello che dichiara continuamente su Daniele Dal Moro, e […] L'articolo Martina Nasoni non ce la fa più: sfogo al Gf 2019, nessuno le crede proviene ...

Grande Fratello - il padre di Martina Nasoni entra nella Casa : "Devi lasciar perdere Daniele" : Un "freeze" per la giovane umbra in cui riabbraccia il papà e lui la esorta a dire addio al Del Moro.

Il padre di Martina Nasoni in tv : “Lascia perdere Daniele” : Martina Nasoni e la sorpresa del padre al Grande Fratello: l’inaspettata affermazione su Daniele Dal Moro Martina Nasoni al Grande Fratello riceve l’inaspettata sorpresa del padre. Un incontro inaspettato per la gieffina, che da sempre non riesce a nascondere il suo forte interesse nei confronti di Daniele Dal Moro. Proprio su quest’ultimo, suo papà fa […] L'articolo Il padre di Martina Nasoni in tv: “Lascia perdere ...

Francesca De André ed Erica Piamonte furiose con Martina Nasoni : Il GF16 ha messo alla prova i ragazzi della Casa e Martina Nasoni non si è tirata indietro: il bacio con Gennaro Lillio e Gaetano Arena, però, ha scatenato le gelosie di Francesca De André ed Erica Piamonte. Gli animi delle ragazze della Casa del GF16 iniziano a riscaldarsi: tutta colpa della gelosia di Francesca De André ed Erica Piamonte che si sono scagliate contro Martina Nasoni, rea di aver baciato Gennaro Lillio e Gaetano ...

GF 2019 - Martina Nasoni mette in crisi Daniele : lo sfogo di lui : Martina Nasoni e Daniele del Grande Fratello sempre più lontani Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, in queste prime settimane passate nella casa del GF 2019, sono diventati ben più di due semplici amici. Tuttavia il giovane concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso si è poi tirato un po’ indietro nei confronti di Martina, mandandola decisamente in confusione. Difatti quest’ultima ha continuato a chiedergli spiegazioni su ...

Gf - Martina Nasoni dice basta a Daniele Dal Moro - : Luana Rosato Martina Nasoni ha deciso di mettere fine alla conoscenza con Daniele Dal Moro: la ragazza dal cuore di latta del GF16 volta pagina e promette di allontanarsi dal coinquilino Il flirt tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è giunto al capolinea: la "ragazza dal cuore di latta" del Grande Fratello 16 ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con il coinquilino. Dopo una frequentazione fatta di alti e bassi, infatti, ...

GF16 - Daniele Dal Moro gela Martina Nasoni : “Mi stai rovinando…” : Al Grande Fratello un’altra coppia sembra andare in crisi: Daniele Dal Moro e Martina Nasoni Daniele Dal Moro ha definitivamente chiuso la conoscenza con Martina Nasoni al GF 16. Il bello e tenebroso di quest’edizione è stufo degli atteggiamenti della ragazza e ha deciso di non continuare la conoscenza. Non sono venuto qui per innervosirmi. Tu sei … Continue reading GF16, Daniele Dal Moro gela Martina Nasoni: “Mi stai ...

Grande Fratello - furiosa lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : 'Non sono una rinc***'. Ecco cosa sta succedendo : nella notte è scoppiata una lite furiosa tra Martina Nasoni, 'la ragazza con il cuore di latta' e Daniele Dal Moro . Negli ultimi giorni i due si sono molto avvicinati, ma qualcosa nel rapporto appena ...

Gf - Martina Nasoni ha avuto un flirt con l'ex tronista Mariano : Nel passato sentimentale di Martina Nasoni sembra esserci anche un ex tronista di Uomini e Donne , che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul conto della concorrente del Grande Fratello 16 . ...