Margot Robbie | ecco perché non la devi chiamare “bomba sexy”

news.mtv

(Di venerdì 7 giugno 2019) No labels, pleasenon la“bomba sexy” News Mtv Italia.

fcfandomsunite : Birds of Prey: Margot Robbie conferma il rated-r, ma niente vestiti succinti per le eroine >> - badtasteit : #BirdsofPrey: svelato il budget del film con #MargotRobbie - istheresmwr : Margot Robbie ha detto che Wes Anderson è un regista con cui vorrebbe lavorare... PLEASE MAKE IT HAPPEN PLEASE!!!! -