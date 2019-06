Marco Columbro La ricerca spirituale e il sonnambulismo | Dobbiamo svegliarci

Marco Columbro : "Dopo l'ictus - non mi hanno più voluto in tv. Ora cucino e studio" - : Marina Lanzone Dal 2003, il conduttore Mediaset non è più riuscito a lavorare in televisione. Ora si occupa di una locanda in Toscana e di studi spirituali. Nella sua vita precendente è stato un templare Marco Columbro è un uomo dalle mille vite e risorse. È stato un conduttore famoso tra gli anni ’80 e ’90, fino a quando nel 2003 non è stato colpito da un forte ictus. Dopo due interventi per aneurisma celebrale e 20 giorni di coma, ...

