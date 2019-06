Marco Columbro | Dopo l' ictus | non mi hanno più voluto in tv Ora cucino e

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Marina Lanzone Dal 2003, il conduttore Mediaset non è più riuscito a lavorare in televisione. Ora si occupa di una locanda in Toscana e di studi spirituali. Nella sua vita precendente è stato un templareè un uomo dalle mille vite e risorse. È stato un conduttore famoso tra gli anni ’80 e ’90, fino a quando nel 2003 non è stato colpito da un fortedue interventi per aneurisma celebrale e 20 giorni di coma, la sua carriera televisiva ha subito una forte battuta d’arresto. Di lui non si è sentito parlare per lungo tempo. Eppure in tv è stato al timone di diversi programmi come "Tra moglie e marito", "Paperissima", "Scherzi a parte" e la fiction "Caro Maestro". “Ero un giorno sì e uno no a casa del Cavaliere coi girati: li faceva vedere a figli, moglie, camerieri. Se si divertivano, era la prova che sarebbero piaciuti al pubblico”, ha confessato il ...

