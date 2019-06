Manchester City | Guardiola giura amore ai citizens | le sue parole gelano i tifosi della

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Nel corso di un’intervista al sito del, l’allenatore catalano ha sottolineato di trovarsi benissimo aPepal, l’allenatore catalano ha parlato al sito ufficiale deisottolineando di trovarsi nel posto giusto per allenare. Interrogato sulle sue sensazioni, l’ex Barcellona ha gelato iJuventus: “credo che non ci sia un posto migliore nel mondo per fare il manager. Non c’è un posto simile a. In altri posti ifischiano se non vinci, qui i fan sono sempre al tuo fianco“.L'articoloai: le sueJuventus SPORTFAIR.

romeoagresti : #Juve-#ManCity: trattativa aperta per #Cancelo [Con il contributo di @Sammy_Goal] ?? - GoalItalia : #Cancelo si appresta a lasciare la Juventus: il Manchester City fa sul serio ?? [@romeoagresti] - AlfredoPedulla : Guardiola in esclusiva ai canali ufficiali del #Manchester #City: “Il meglio deve ancora venire. Non c’è migliore p… -