liberoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019), 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo sceltocome sede della nostra assemblea nazionale per testimoniare vicinanza alla città e al territorio e contribuire anche in, come abbiamo già fatto in questi mesi con la nostra Associazione regionaleLiguria, alla ripresa

giuliog : RT @QuartaLuisa: A Genova i manager di @manageritalia riuniti per sottolineare che la managerialità e l’innovazione rappresentano realmente… - TV7Benevento : Manageritalia, a Genova per costruire 'ponti sul futuro'... - Le_Valentinois7 : New post: 'Manageritalia, a Genova per costruire 'ponti sul futuro' ' -