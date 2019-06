Maltempo Toscana | “Tracollo della produzione del miele di acacia”

Maltempo - danni alle ciliegie : sostegno dalla Regione Toscana : La produzione regionale di ciliegie ha subito pesantemente gli effetti di questo maggio ad alta piovosità, per questo la Regione Toscana ha convocato un incontro finalizzato ad analizzare la situazione di difficoltà che sta interessando la filiera cerasicola, valutando possibili strategie di intervento per il sostegno della stessa filiera. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle ...

Maltempo Toscana - Rossi in Lunigiana : “Va messo in sicurezza il territorio” : “Non abbiamo pensato soltanto al presente, a mettere qualche toppa, ma abbiamo lavorato ad una vera e propria ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio. E’ un buon esempio di come si deve intervenire dopo un evento disastroso come un’alluvione”. Sintetizza cosi’, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il significato della visita di oggi in Lunigiana, dove ha compiuto un sopralluogo su due ...

Maltempo Toscana - gli agricoltori : “Persi 1.000 quintali di ciliegie” : La ciliegia, più di ogni altro frutto, in Toscana ha risentito del Maltempo. In particolare la varietà precoce, quella che matura proprio in questo periodo, è stata fortemente danneggiata. Lo denuncia Confagricoltura spiegando che le piogge hanno colpito i frutti staccandoli dalla pianta. “Abbiamo perso qualcosa come circa 1.000 quintali di ciliegie. L’annata della varietà precoce è ormai compromessa”, denuncia il presidente ...

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Maltempo in Toscana : distrutti 1.000 quintali di ciliegie - annata compromessa : Non si arresta la pioggia che in queste settimane e, con particolare violenza, in questi ultimi giorni, sta mettendo in grave pericolo le colture toscane e la disponibilità di alcuni prodotti. I trattori affondano nel fango dei campi allagati, non permettendo di lavorare. “Il Maltempo non ci permette di effettuare i trapianti di pomodoro, melone e anguria. E questo, oltre a determinare un calo della produzione futura, impone fin da subito ...

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Siena - Grosseto e Arezzo : stato di emergenza regionale per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. Lo ha deciso la Regione Toscana a seguito degli eventi meteo che, dal 26 al 28 maggio hanno interessato i territori delle tre province, con temporali forti e mareggiate che hanno provocato allagamenti e danni al litorale. L’atto sarà firmato dal presidente della Regione Enrico Rossi nei prossimi giorni. L'articolo Maltempo Toscana: stato di emergenza per le province ...

Maltempo Toscana : Ombrone e Bruna sotto il livello di guardia : Ingrossati nelle scorse ore a causa delle abbondanti precipitazioni sono ora tornati sotto il livello di guardia i fiumi Ombrone e Bruna, nel Grossetano. Lo comunica la Sala operativa della protezione civile regionale spiegando che comunque la situazione “viene tenuta sotto controllo, con l’attivazione del servizio di piena, in particolare in località Berrettino, lungo il corso dell’Ombrone. Tuttavia, come comunicato dalla Sala ...

Maltempo : colonna mobile Toscana al lavoro nel Modenese : La colonna mobile della Regione Toscana e’ gia’ al lavoro in Emilia Romagna fin dalle prime ore di oggi. In particolare, spiega una nota della Regione, i 27 operatori toscani sono in aiuto a Marzaglia sul Secchia, in provincia di Modena, per dare un aiuto al personale locale nella sorveglianza e rafforzamento degli argini, approntando sacchi di sabbia indispensabili per prevenire o contenere esondazioni. La colonna mobile Toscana, ...

Maltempo Toscana : vigili fuoco salvano 4 persone in auto nell’Aretino : I vigili del fuoco del Comando di Arezzo hanno effettuato circa 30 interventi a causa del Maltempo per danni d’acqua. In particolare, sono state soccorse quattro persone che erano rimaste intrappolate con la propria auto in zone alluvionate a Terontola di Cortona . L’area maggiormente colpita e’ la Valdichiana cortonese. Allagamenti e smottamenti si registrano a Terontola e zone limitrofe L'articolo Maltempo Toscana: vigili ...

Maltempo Toscana : allagamenti e disagi nell’Aretino : Nubifragi, allagamenti e frane nell’Aretino: colpite Camucia e Monte San Savino, tanti i disagi in Valdarno. Un’ondata di Maltempo si è abbattuta sul territorio nella notte. A Monte San Savino si sono registrati accumuli fino a 90 mm che hanno provocato disagi alla viabilità. Interventi dei vigili del fuoco a Camucia di Cortona, per allagamenti e disagi. In Valdarno, in particolare a Montevarchi, si è allagato il sottopasso della ...

Maltempo - emergenza fiume Secchia : la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena : Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile. In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota ...

Maltempo Toscana : nubifragio in provincia di Siena - allagamenti e frane : Forte nubifragio nella serata di ieri nella provincia di Siena: numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco per allagamenti e frane che hanno colpito i comuni di Torrita di Siena, Rapolano Terme e Sinalunga. In particolare si segnalano smottamenti sulla strada Lauretana e in località Salterello, dove un uomo è rimasto bloccato in l’auto ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Segnalati allagamenti e ...

Maltempo Toscana - auto intrappolata nel fango : famiglia salvata : Uno smottamento di terra e fango ha bloccato una vettura con all’interno una famiglia di turisti stranieri lungo una strada sterrata in una zona piuttosto impervia a 19 km dal centro abitato di Mazzolla, nel Volterrano, in provincia di Pisa. La piccola frana e’ stata generata dalle abbondanti piogge delle scorse ore e la famiglia e’ stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. I turisti hanno chiesto aiuto telefonando ...