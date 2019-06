Malattie della pelle | cambia l’approccio | tra nuove procedure diagnostiche e farmaci

Diffusione delle Malattie della tiroide nella popolazione : Le malattie della tiroide sono molto frequenti nella popolazione e possono colpire soggetti di entrambi i sessi e di tutte le età, anche se sono più frequenti nelle donne (il 10% sviluppa un disturbo alla tiroide durante la propria vita), e nell’età medio-avanzata. Frequente è il riscontro di alterazioni tiroidee in più componenti della stessa famiglia. L’ ipotiroidismo, condizione nella quale la tiroide funziona poco a causa di una tiroidite o ...

Malattie della tiroide - i sintomi da non trascurare : Quali sono le Malattie della tiroide e quali sono i sintomi che ne indicano un malfunzionamento? La tiroide è una ghiandola a forma di farfalla posizionata alla base del collo. Quasi tutti la conoscono, ma solo pochi sanno con certezza come funzioni. Il suo compito – fondamentale per il nostro benessere – è quello di regolare il metabolismo, la termoregolazione corporea e lo sviluppo sessuale e scheletrico. La tiroide presiede anche ...

Malattie della vite - sintomi e cure : I vigneti rappresentano un’autentica risorsa per il panorama agricolo italiano. Purtroppo, sono numerose le Malattie della vite diffuse che ogni anno causano danni economici al patrimonio agricolo. Vediamo quali sono le Malattie più diffuse e come fare per eliminarle. (altro…) The post Malattie della vite, sintomi e cure appeared first on Idee Green.

Per la Festa della Mamma - Cuori di Biscotto nelle piazze italiane per sostenere la ricerca sulle Malattie genetiche rare : In più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno di nuovo protagoniste le “mamme rare” che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini: il 4 e il 5 maggio torna infatti “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie ...

Le cure per le Malattie rare e i fondi per pagarle : il problema della sostenibilità : In un recente Convegno, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità, si è discusso del problema emerso negli ultimi anni nel campo delle malattie rare: la “sostenibilità” delle cure. I fondi a disposizione potranno coprire le necessità di cura dei malati? Per ora si scarica in parte il problema sulle Regioni, che non sempre fanno fronte. Anche se le prime relazioni del Convegno avevano l’obiettivo di evidenziare in positivo l’aumentata ...