Madonna | rivelazioni sul produttore Weinstein | ' Ci provò con me | ma non ero interessata'

(Di sabato 8 giugno 2019) Alle 80 donne, più o meno celebri, che hanno accusato ilcinematografico americano Harveydi stupri e molestie sessuali, ora, ultima in ordine d'arrivo ma non in quanto a celebrità, si è appena aggiunta la regina del pop, Louise Veronica Ciccone, in arte. In occasione dell'uscita del suo ultimo album, il 14esimo di una carriera da trasformista, 'Madame X', la popstar italoamericana ha rivelato nel corso di un'intervista rilasciata al New York Times Magazine che illa molestò in maniera pesante quando aveva 32 anni....

