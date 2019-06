Madagascar allo stremo | l’allarme dell’ONU | oltre un milione di persone alla fame per i

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) I cambiamenti climatici stanno portandoil, non è una stima è un’emergenza conclamata. Il Paese flagellato negli ultimi 20 anni da fenomeni meteorologici estremi e frequenti è stato colpito da 35 cicloni, 8 inondazioni e 5 periodi di grave siccità, eventi tre volte più frequenti di quanto è successo negli anni precedenti. Questo inoltra peggiora la situazione della popolazione già estremamente vulnerabile e aumenta i bisogni umanitari. ”Lepiù povere e più vulnerabili sono quelle che soffrono maggiormente questi avvenimenti” ha dichiarato, a conclusione di una visita in, il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite Ursula Mueller. L’ONU, fa un quadro della regione africana fortemente sottosviluppata, sottolineando la sofferenza dovuta alle siccità ricorrenti che porta, in particolare, gli abitanti della regione ...