L’uomo che sfidò Pechino

Benedict Cumberbatch è Thomas Edison. Il trailer di «L’uomo che illuminò il mondo» : Negli ultimi tre anni, sul grande schermo Benedict Cumberbatch ha sempre indossato il mantello di Doctor Strange, ma in realtà stava girando anche un altro film, che lo riconduce piuttosto a The Imitation Game: dopo Alan Turing, infatti, a breve l’attore tornerà al cinema nei panni di un altro cervellone, cioè Thomas Edison. Cumberbatch sarà infatti protagonista di Edison – L’uomo che illuminò il ...

Edison – L’uomo che illuminò il mondo - il trailer in esclusiva : “Ho talmente tante idee che mi servirebbero dodici vite per realizzarle”. La frase d’apertura del trailer di Edison – L’uomo che illuminò il mondo, che Wired pubblica in esclusiva, sintetizza la forza d’urto di un personaggio rivoluzionario. Eppure la vita di Thomas Alva Edison (interpretato da Benedict Cumberbatch) non fu per nulla semplice, troppo avanti per il suo tempo e perennemente incontentabile, nonostante le tante invenzioni con ...

Black Mirror 5 - la tecnologica più nemica che amica delL’uomo : http://www.youtube.com/watch?v=yLakFCC44io Dopo il chiacchieratissimo esperimento interattivo di Bandersnatch, Black Mirror torna alla normalità e in qualche modo alle origini con una quinta stagione di tre episodi che debuttano il 5 giugno su Netflix. L’antologia di Charlie Brooker e Annabel Jones ritorna in qualche modo alle proprie radici proponendo tre storie che più che di società futuristiche e ipertecnologiche, parlano di un ...

Giro d’Italia 2019 : identificato L’uomo che lanciò la bici verso la corsa. È un tunisino - sarà espulso : Una bruttissima immagine, che bisognerà dimenticare presto. Eravamo nella diciottesima tappa, quella che da Valdaora portava a Santa Maria di Sala ed ha visto trionfare Damiano Cima davanti ai velocisti. Tre corridori in fuga (oltre a Cima c’erano anche Maestri e Denz), lanciati a velocità altissime per resistere alla rimonta del gruppo. Carovana che era in quel di Conegliano quando un uomo ha gettato verso la corsa una bicicletta, evitata ...

L’uomo che ha tentato di violentare mia figlia è ancora libero! La denuncia di un padre : Prima si sarebbe spogliato nudo, poi l'avrebbe aggredita e molestata. L'ennesimo caso di violenza sulle donna sarebbe avvenuto in un paese della provincia di Bologna e vedrebbe come protagonista una ragazza di 15 anni molestata da un giovane di 20, che in precedenza l'avrebbe anche pedinata in tre occasioni. Ora il padre dell'adolescente, che lo stesso giorno ha sporto denuncia ai carabinieri, ha chiesto che l'aggressore "venga fermato o ...

Max Bertolani - L’uomo che 20 anni fa doveva sposare Pamela Prati : Qualche tempo fa – ricorderete – Max Bertolani, storico fidanzato di Pamela Prati oggi allenatore di football negli States, aveva detto la sua sulla vicenda Mark Caltagirone esprimendo non poca preoccupazione per la ex fidanzata e tratteggiando, fin da subito, una situazione allarmante in cui la Prati appariva come “plagiata”. A distanza di settimane da quell’intervento, però, escono fuori altri retroscena… Max Bertolani, scrive The Social Post, ...

Absentia 2 ci sará? Negli ultimi episodi del 26 maggio - il mistero su Emily verrà svelato : chi è L’uomo che l’ha catturata? : Stana Katic tornerà per Absentia 2? In attesa di scoprire il destino della sua Emily Byrne, stasera, 26 maggio, andranno in onda gli ultimi episodi della serie thriller che ha emozionato e sconvolto per settimane il pubblico di Rai4. Ormai siamo alle battute finali: l'ex agente dell'FBI farà finalmente luce sul suo caso? Scoprirà chi è l'uomo che l'aveva catturata anni fa? Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo. Si inizia con l'episodio ...

Chi è Rocco Commisso? L’uomo che sta trattando l’acquisto della Fiorentina : Chi è Rocco Commisso? I tifosi del Milan lo ricorderanno per una trattativa che in passato sostenne con Mister Li, adesso ci riprova con la Fiorentina Chi è Rocco Commisso? Si tratta di un nome già sentito in ambito Serie A, dato che fu vicino a comprare il Milan prima dell’arrivo di Elliott. Un uomo dunque interessato al calcio e ad un club italiano per l’esattezza. Tornandoa Rocco Commisso, si tratta di un imprenditore di ...

Ucciso e fatto a pezzi - ergastolo alL’uomo che aiutò che ex marinaio che confessò l’omicidio : La Corte di Assise del tribunale di Napoli, ieri sera, ha condannato all’ergastolo Francesco De Turris, per il delitto di Vincenzo Ruggiero, l’attivista gay 25enne di Parete (Caserta) Ucciso, fatto a pezzi e sciolto nell’acido ad Aversa il 7 luglio del 2017. Secondo l’accusa, De Turris, ha aiutato Ciro Guarente, 37 anni di San Giorgio a Cremano, ex cuoco della Marina militare, già condannato all’ergastolo con il rito abbreviato lo scorso ...

Perché non si è attratte sessualmente dalL’uomo che si ama : Una donna può essere profondamente innamorata del proprio partner, ma non esserne attratta sessualmente e fisicamente. Sebbene amore e attrazione fisica – di norma – tendano ad andare di pari passo, il coinvolgimento in una relazione, può assumere ritmi e manifestazioni differenti da persona a persona. L’innamoramento rappresenta infatti, lo status iniziale di ogni rapporto. In questa fase il coinvolgimento nei confronti del parner è ...

Morte Lauda - il pensiero di Binotto : “era un cavaliere senza paura - mi disse che sarei stato L’uomo giusto per la Ferrari” : Il team principal del Cavallino ha voluto ricordare anche lui Lauda, scomparso la notte scorsa all’età di 70 anni Avversario leale, idolo d’infanzia. Niki Lauda è stato questo e altro per Mattia Binotto, cresciuto assistendo alle imprese del pilota austriaco e di Regazzoni al volante della Ferrari. LaPresse/Photo4 Immagini scolpite nella mente dell’ingegnere reggiano, che ha espresso la propria commozione sul sito ...

Una corte d’appello francese ha ordinato che vengano riprese le procedure per tenere in vita Vincent Lambert - L’uomo tetraplegico il cui caso è diventato molto noto : Una corte di appello di Parigi ha ordinato che vengano riprese le procedure che tengono artificialmente in vita Vincent Lambert, un paziente francese tetraplegico il cui caso è diventato molto noto negli ultimi anni. Vincent Lambert ha oggi 42 anni;

L’uomo del giorno - Petr Cech : il portiere col caschetto compie 37 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Petr Cech, portiere dell’Arsenal. L’estremo difensore ceco ha da poco annunciato che a fine stagione lascerà il calcio giocato. “Questa è la mia ventesima stagione come calciatore professionista e sono passati 20 anni da quando ho firmato il mio primo contratto, quindi mi sembra il momento giusto per ...

Affitta uno spazio pubblicitario per affiggere un cartellone e ritrovare L’uomo che l’ha messa incinta : Una donna di San Luis Potosí, in Messico, ha adottato un metodo insolito per rientrare in contatto con l’uomo che presumibilmente l’ha messa incinta e poi ha tagliato tutti i contatti, anche bloccandola su Facebook, dopo che il test di gravidanza è risultato positivo. Le foto di un bizzarro cartellone pubblicitario in cima a un edificio tra Mariano Jiménez Street e Salvador Nava Avenue, a San Luis Polosi, hanno fatto il giro dei social ...