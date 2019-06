Lotta | Europei junior Pontevedra 2019 | Elena Esposito perde la finale per il bronzo

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : Emanuela Liuzzi e Teresa Lumia sbloccano l’Italia con due bronzi - ripescate De Vita ed Esposito : Sono arrivate alla quarta giornata di gare le prime medaglie italiane ai Campionati Europei junior 2019 di Lotta in corso di svolgimento fino a domenica 9 giugno a Pontevedra, in Spagna. Nella giornata odierna è stata la Lotta femminile la protagonista del programma, con le finali delle prime cinque categorie e le eliminatorie delle cinque categorie restanti che hanno visto complessivamente sette Lottatrici azzurre impegnate sulle materassine ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : Emanuela Liuzzi e Teresa Lumia in finale per il bronzo - ai ripescaggi Oriana Di Stefano : Buone notizie per l’Italia nella terza giornata di incontri degli Europei junior di Lotta di Pontevedra, in Spagna: nella prima giornata di incontri di eliminatorie e semifinali della Lotta femminile delle tre azzurrine impegnate due accedono alla finale per il bronzo ed una ai ripescaggi di domani, mentre per la greco-romana il torneo continentale di categoria si conclude senza podi per i nostri Lottatori. Lotta FEMMINILE Nei 50 kg ...

Lotta greco-romana - Europei Junior 2019 : Carbone e Russo subito eliminati nella greco-romana - domani le prime finali : Sono cominciati quest’oggi i Campionati Europei Junior 2019 di Lotta a Pontevedra, in Spagna, con la prima giornata riservata alle eliminatorie delle prime cinque categorie della greco-romana. A rappresentare l’Italia nella giornata inaugurale della rassegna continentale giovanile c’erano Fabio Carbone e Luca Russo, impegnati rispettivamente nelle categorie -63 e -77 kg. Obiettivo medaglia sfumato per entrambi, che dunque ...

Boxe - Europei Junior 2019 : nella prima giornata fuori i tre azzurri impegnati - al femminile avanti CarLotta Abbate nei 60 kg : Si sono aperti oggi gli Europei Junior di Boxe a Galati, in Romania, con 19 pugili impegnati a difendere i colori dell’Italia. Quattro di essi sono saliti sul ring in questa prima giornata. Per quanto riguarda il settore maschile, l’esito degli incontri è stato nefasto: tre sconfitte su tre. Alessio Camiolo nei 48 kg, Giuseppe Vitolo nei 50 kg e Francesco D’Angelo nei 66 kg sono stati tutti battuti all’esordio, ...

LIVE Italia-Olanda 0-3 - Finale Europei Under17 in DIRETTA : gli azzurrini Lottano in quel di Dublino! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio: gli azzurrini vogliono la rivincita, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale ha vinto la seconda semiFinale contro la Spagna. Il Tallaght Stadium di Dublino adotterà un nuovo tricolore per una notte? L’Irlanda e l’Europa intera guarda con occhi interessati la sfida tra gli azzurrini e la Nazionale ...

Vela - Europei 49er 2019 : Nuova Zelanda e Brasile ipotecano il successo nell’open - Lotta aperta per i due titoli europei in palio : Sesta e penultima giornata di gare a Weymouth (Inghilterra) per i Campionati europei Open 2019 dei 49er che si è appena chiusa, mettendo la parola fine alle regate di flotta prima delle Medal Race di domani. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto gli organizzatori a rimandare a lungo la partenza della prima prova, per poi riuscire a far disputare due regate in entrambe le Gold Fleet della classe 49er prima di doversi fermare per ...

Squash - Europei a squadre 2019 : sconfitta nei quarti di finale per gli azzurri contro la Finlandia - al femminile italiane in Lotta per la salvezza : Si è conclusa anche la seconda giornata di gare a Birmingham, in Inghilterra, dove sono in corso gli Europei Assoluti a squadre di Squash 2019. La formazione italiana, che compete sia al maschile sia al femminile in Seconda Divisione, ha abbandonato con entrambe la possibilità di raggiungere la massima serie dopo le sconfitte rimediate oggi. Le nazionali ancora in lotta per il titolo di Prima Divisione in campo maschile sono Francia-Spagna e ...

Lotta - Europei Bucarest 2019 - Daigoro Timoncini : “Alcuni avversari mi hanno sottovalutato”. Aurora Campagna : “Nessuno se lo aspettava” : Dopo la splendida rassegna continentale di Lotta, andata in scena nella scorsa settimana a Bucarest, in Romania, al sito federale, dopo il team manager Lucio Caneva, hanno confidato le loro emozioni, a qualche giorno di distanza dalle loro imprese sportive, due dei tre medagliati azzurri, ovvero Aurora Campagna, d’argento nella Lotta femminile, e Daigoro Timoncini, di bronzo nella Lotta greco-romana. La ventenne ligure è giunta sino alla ...

Ginnastica artistica - Italia da medaglia con la squadra alle Olimpiadi? Fate da 161.5 punti agli Europei - si può Lottare : punteggio da argento continentale : L’Italia della Ginnastica artistica femminile sogna in grande con le sue Fate, la classe 2003 è dotata di un potenziale infinito e ha mosso i primi passi tra le seniores dopo aver dominato tra le under 16. La nostra Nazionale ha nel mirino la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (da ottenere tramite i Mondiali che si disputeranno a ottobre in quel di Stoccarda) ma le ragazze di Enrico Casella puntano a un obiettivo più alto: lottare ...

Lotta - Europei Bucarest 2019 - Lucio Caneva : “Assaporiamo questi momenti e gioiamo dei grandi risultati ottenuti” : La rassegna continentale della Lotta ha consegnato all’Italia tre medaglie, ovvero l’oro di Frank Chamizo, l’argento di Aurora Campagna ed il bronzo di Daigoro Timoncini. Traccia un bilancio della kermesse il team manager azzurro, Lucio Caneva, che parla anche del programma degli azzurri verso i Mondiali. Così Caneva al sito federale: “La squadra risponde bene e gli atleti hanno dimostrato progressi evidenti. Questa è ...

Vela - Europei RS : X 2019 : Mattia Camboni delude le aspettative - azzurri lontani dalla Lotta per le medaglie : Si sono conclusi nella giornata di sabato gli Europei RS:X 2019 di Vela andati in scena a Palma di Maiorca (Spagna). La rassegna ha visto partecipare i migliori interpreti della disciplina olimpica a livello continentale e ha offerto al pubblico uno spettacolo appassionante nonostante condizioni di vento piuttosto complesse per quasi tutta la settimana. L’Italia si presentava al via con diverse ambizioni di medaglia, ma gli azzurri non ...

Lotta - Europei Bucarest 2019 : Frank Chamizo nella storia - Daigoro Timoncini eterno - esplode Aurora Campagna : Sono inevitabilmente tre i volti che rimarranno impressi per l’Italia nel ricordo degli Europei 2019 di Lotta appena andati in archivio: la spedizione azzurra infatti ritorna da Bucarest con tre medaglie, una per metallo e, soprattutto, una per ciascuna specialità, tutte ottenute in categorie di peso che saranno presenti a Tokyo 2020. Impossibile non partire da Frank Chamizo, che ha scritto la storia: con il successo nei -74 kg conquista ...

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini conquista il bronzo nei -97 kg! : Gli Europei di Lotta si chiudono come meglio non avrebbero potuto per l’Italia: nella categoria olimpica dei -97 kg della greco-romana Daigoro Timoncini batte ai punti per 2-1 il turco Fatih Baskoy e conquista la medaglia di bronzo. L’Italia chiude così la rassegna con un oro nella Lotta libera, un argento nella Lotta femminile, e, appunto, un bronzo nella Lotta greco-romana. Incontro molto equilibrato e poco spettacolare: ...

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini in finale per il bronzo nei -97 kg : Sesta giornata di gare per gli Europei di Lotta in corso a Bucarest, in Romania: in programma questa pomeriggio le semifinali delle ultime cinque categorie della greco-romana, che domani assegneranno le medaglie. Dei quattro azzurri in gara stamane, il solo Daigoro Timoncini si è spinto fino al penultimo atto, dove però è stato battuto, mentre non accedono ai ripescaggi Jacopo Sandron, Matteo Maffezzoli e Ignazio Sanfilippo. Domani l’unico ...