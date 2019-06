L' Olanda batte l' Inghilterra 3-1 e vola in finale di Nations League

Europei Under 17 - Azzurri in finale. La Nazionale batte la Francia 2-1. Match definitivo contro l’Olanda come nel 2018 : Di nuovo in finale. Di nuovo contro l’Olanda, come nel 2018. Gli Azzurri della Nazionale Under 17 si giocheranno il titolo europeo di categoria. Ieri la vittoria in semifinale contro la Francia per 2-1, gol di Sebastiano Esposito e Destiny Iyenoma Udogie. L’Olanda invece ha eliminato la Spagna (1-0). Così, domenica alle 17:30 italiane, al Tallaght Stadium di Dublino andrà in scena la rivincita degli Azzurrini che un anno fa dovettero ...