Lo status quo dell’Europa e il caso Italia | due facce della stessa medaglia

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’interventismo del governo francese nella fallita fusione tra Renault ed FCA è un’utile cartina di tornasole dell’Europa di oggi. L’esecutivo di Emmanuel Macron, fino a qualche mese fa considerato la miglior speranza per il futuro dell’integrazione europea, per difendere i propri interessi nazionali ha cercato di dominare un processo di mercato determinando la fine delle trattative. Una situazione simile si era avuta anche neldi acquisizione da parte dell’na Fincantierifrancese STX, con lo stralcio del vecchio accordo effettuato dal nuovo governo francese. Gli egoismi nazionali hanno prevalso anche neldi materie più politiche e di pertinenza dell’Europa come l’immigrazione, in cui vi è stata dapprima l’impossibilità di trovare un accordo comune ed in seguito una ineguale ...

