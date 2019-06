LIVE Italia-Usa volley | Nations League 2019 in DIRETTA | prova del nove per i giovani

LIVE Italia-Cina 3-2 pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : parte fortissimo il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Super Final di World League 2019 per quanto riguarda la Nazionale di pallanuoto femminile. Le azzurre affrontano oggi alle 20.30 in quel di Budapest (Ungheria) la Cina: l’obiettivo è quello di centrare il percorso perfetto nel raggruppamento, con tre vittorie in altrettante partite. Spettacolari i successi arrivati nei giorni scorsi con Australia ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : inizia lo show all’Olimpico - l’Italia aspetta Tortu e Tamberi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 19.30 Intanto nel salto con l’asta femminile l’asticella è ora posta a 4.46 ma Stefanidi, Suhr, Morris, Sidorova e Kiriakopoulou hanno passato. Sonia Malavisi ha superato 4.31 al terzo tentativo e ora si cimenta con ...

LIVE Italia-Cina pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : il Setterosa vuole chiudere il girone con tre vittorie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Super Final di World League 2019 per quanto riguarda la Nazionale di pallanuoto femminile. Le azzurre affrontano oggi alle 20.30 in quel di Budapest (Ungheria) la Cina: l’obiettivo è quello di centrare il percorso perfetto nel raggruppamento, con tre vittorie in altrettante partite. Spettacolari i successi arrivati nei giorni scorsi con Australia ...

LIVE Italia-Cina 2-3 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurre sconfitte in rimonta - il tiebreak premia le asiatiche : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 2-2 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 6-8 - padrone di casa avanti nel tiebreak : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 2-2 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 24-26 - le asiatiche completano la rimonta - si va al tiebreak! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 2-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-13 - Egonu e Pietrini spingono le azzurre! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 2-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-5 - azzurre avanti nel quarto parziale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-14 - maggiore equilibrio nel terzo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi per illuminare l’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera: spettacolo assicurato allo Stadio Olimpico di Roma dove andrà in scena una serata di gare di altissimo spessore tecnico con i migliori al mondo pronti ad affrontarsi a viso aperto per la conquista della vittoria (e degli annessi 10mila dollari di montepremi). Sugli spalti dell’impianto della capitale sono annunciati circa ...

LIVE Italia-Cina 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-22 - le azzurre allungano con un brivido nel finale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-9 - Egonu continua a trascinare le azzurre! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-2 - prosegue il monologo delle azzurre! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Italia-Cina 1-0 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-18 - azzurre impeccabili nel primo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...