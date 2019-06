LIVE Italia-Mali | Mondiali Under20 2019 in DIRETTA | gli azzurrini sfidano le Aquile

oasport

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Mali, match valido per i quarti di finale del Mondiale U20 maschile. Nel tardo pomeriggio, gli azzurrini sfideranno la rivelazione del torneo per un posto in semifinale: torneranno tra le migliori 4 del torneo come nel 2017? Per giungere qui, gli azzurrini all'esordio hanno battuto 2-1 il Messico, nel secondo match hanno superato 1-0 l'Ecuador ed hanno infine pareggiato 0-0 contro il Giappone all'ultima giornata con primo posto acquisito. Quindi, la squadra di Nicolato ha superato la Polonia padrone di casa, grazie al pallonetto su rigore di Andrea Pinamonti, capitano dell'Italia.

