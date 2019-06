LIVE Djokovic-Thiem 2-6 4-3 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | Nole in controllo del secondo

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali –vince contro Zverev nei quarti –domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LADELLA SEMIFINALE DELFEDERER-NADAL DALLE 12.50 4-3domina ancora al servizio. 40-0inciampa nell’idea didi chiamarlo a rete. 30-0 Smorzata di. Deliziosa scelta di rovescio. 3-3si salva alla ripresa del match. AD-40prende il punto a rete!non riesce a passarlo. 40-40 Dopo il rovescio lungolinea,trova il diagonale di diritto. 40-30 Brutto rovescio con il saltello del serbo. 30-15 Si riprende a giocare conche cade nell’errore. Non c’è stato riscaldamento in quanto il match è stato sospeso per meno di 15 minuti. 17.03 Giocatori di nuovo in ...

