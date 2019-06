LIVE Djokovic-Thiem 1-0 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | il serbo non ha problemi al

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali –vince contro Zverev nei quarti –domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LADELLA SEMIFINALE DELFEDERER-NADAL DALLE 12.50 15-40 PASSANTE DIDI ROVESCIO! Nole non trattiene sotto rete: due palle break. 15-30 Buona seconda in kick del. 0-30 Spara fuori con il diritto. 0-15passa con il diritto Nole che sale a rete. 1-1 Chiude con l’ace il classe ’93. 40-15 Sale a rete! Doppio game point. 30-15 Ottimo scambio condotto dache caccia via con il diritto il. 15-15 Al momento l’austriaco non tiene lo scambio. 15-0 Ace. 1-0 Spinge subito ilcon il diritto: game di. 40-0 Ottima prima. 30-0 Ace Nole. 15-0 Primo scambio ...

