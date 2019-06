Liguria | ' ndrangheta a Lavagna | condannati anche i politici

repubblica

(Di venerdì 7 giugno 2019) La sentenza: 14 condanne e sei assoluzioni. Due anni all'ex sindaco Sanguineti e un anno e sei mesi alla ex parlamentare Mondello per voto di scambio

