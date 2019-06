Libia | allarme inondazioni | 2 500 sfollati e 4 vittime | preoccupazione per le nuove piogge

Migranti - nuovo allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

Gommone con 80 migranti al largo della Libia. L'allarme dell'Ong : "Nessun soccorso" : Un Gommone con a bordo tra gli 80 e i 90 migranti si trova in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l’allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, nessuno è ancora intervenuto per portare soccorso. È quanto denunciano le Ong rivolgendosi in particolare alla Marina Militare italiana che avrebbe il pattugliatore ‘Cigala Fulgosi’ a poca ...

E ora in Libia è allarme crisi bancaria - si rischia “guerra economica a fianco di quella militare” : "Una crisi bancaria potenzialmente esplosiva potrebbe ulteriormente destabilizzare" la Libia a fronte del perdurare degli scontri in atto a Tripoli, che hanno vanificato le iniziative per riunificare il sistema bancario del Paese, alimentando così "le prospettive di un'implosione finanziaria e di una guerra economica a fianco di quella militare". Questo l'allarme lanciato dall'International crisis Group (Icg) in un nuovo rapporto intitolato ...

Migranti - allarme alla Guardia Costiera : “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando al largo della Libia” : È arrivata alla Guardia Costiera italiana la segnalazione di un barcone in avaria nel Mediterraneo, a rischio di affondamento, con circa 150 persone a bordo. L’imbarcazione, su cui ci sono molte donne e bambini, si trova nella zona di ricerca e soccorso libica. La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, si trova a circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, ma ha detto di essere pronta a intervenire. La segnalazione è ...

Libia - l’allarme dell’Unhcr : nel 2019 una persona su tre è morta nella rotta del Mediterraneo : “Mi hanno torturato così tanto. Li pregai di non torturare la mia famiglia”. Niamey, dopo più di anno di percosse incessanti e scosse elettriche da parte dei trafficanti libici, è spezzata. Non può più camminare perché ha le gambe paralizzate. La sua testimonianza, raccolta dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), è quella di una delle tante persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. Una fuga ...

Gli scontri - Libia - l'allarme di Amsi : 'I morti sono 300' : ... viene lanciato l'appello, attraverso il presidente Mustafa Sanalla, per la cessazione delle ostilità, in quanto 'mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale'.

Libia : Conte si appella a Putin - ma la "pax russa" non contempla Sarraj. E intanto scatta l'allarme terrorismo : Non ci resta che lo "zar". Dopo il cambio di "cavallo" da parte di Trump, all'Italia non resta che affidarsi a Vladimir Putin per provare a non essere tagliata fuori dalla partita libica, avendo puntato sul cavallo perdente: il primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al-Sarraj. Roma chiede a Mosca L'Italia di "lavorare insieme ad una soluzione" della crisi libica. Una crisi che si è ormai trasformata in una guerra per ...

Libia - l'allarme degli 007 sull'invasione dell'Italia : "In 100mila pronti a partire" : Lungo la costa libica ci sono circa 100mila persone pronte a imbarcarsi per l'Italia appena ci sarà il segnale per farlo. E quel segnale è l'esplosione definitiva della guerra civile a Tripoli, dove l'offensiva del generale Haftar rischia di ottenere il riconoscimento di guerra vera e propria dall'O

Allarme di Conte : "In Libia 18mila sfollati - c'è il serio rischio di una crisi umanitaria" : Intanto il governo di Sarraj chiude con Parigi, accusandola di sostenere Haftar e fomentare la guerra

Allarme di Conte : "In Libia 18mila sfollati - c'è il serio rischio di una crisi umanitaria" : Intanto il governo di Sarraj chiude con Parigi, accusandola di sostenere Haftar e fomentare la guerra

Libia - Salvini lancia l'allarme terroristi. Ira vertici militari contro la direttiva : «Centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia approfittando del caos libico». Lo fa sapere il Viminale che annuncia «una direttiva» al proposito. Anche il...

Libia - allarme terrorismo - Maiting : “400 uomini Isis potrebbero fuggire dalle nostre prigioni” : La Francia ha chiesto all'Italia di prorogare la chiusura delle frontiere per altri sei mesi, perché centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare dalla Libia. Timore confermato dal vicepresidente del Consiglio libico, Ahmed Maitig, che ha confermato: "Ci sono 400 terroristi dell'Isis a rischio fuga dalle prigioni".Continua a leggere

Libia - la situazione precipita : guerra civile violentissima e sanguinosa - 800 mila migranti in fuga verso l’Italia. Allarme ISIS : La situazione sta precipitando in Libia dove la violentissima guerra civile diventa sempre più pesante e sanguinosa. Il Libya Observer riferisce di pesanti scontri in atto oggi pomeriggio tra l’Esercito nazionale libico del maresciallo Khalifa Haftar e le milizie a protezione della capitale, nella localita’ di Ain Zara, a pochi chilometri a sud di Tripoli, mentre l’Oms ha aggiornato il bilancio dall’inizio ...

Libia : allarme Trenta - "Pericolo assoluto che aumentino gli sbarchi" : In conseguenza della situazione in Libia, "il pericolo che possano aumentare gli sbarchi è assoluto, è vero. Dobbiamo portare l'Europa dalla nostra parte, va trovata una soluzione europea". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a "Circo Massimo" su Radio Capital, aggiungendo che, "se si dovesse arrivare alla guerra, non avremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati devono essere accolti". Il ministro ha quindi ...