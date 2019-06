“L’ha rovinata” Federico Fashion Style ripara il danno ai capelli della nota showgirl

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 giugno 2019) La foto postata su Instagram da, tra i parrucchieri più in voga del momento per le donne del mondo dello spettacolo nostrano, parla chiaro: Nina Moric è arrivata nel suo salone con una chioma totalmente danneggiata dall’opera di “parrucchieri che si credono stilisti di fama internazionale” e ci è voluto il suo intervento per risollevare la situazione. #markcaltagironedonna ha scritto, rinomato parrucchiere amatissimo dalle star nostrane per nascondere l’identità del personaggio famoso a cui è stato fatto uno scempio in testa. Nelle immagini postate dall’hairstylist si vede prima la nuca di una donna, completamente stravolta da extension mal eseguite e poi, passo dopo passo, la ricostruzione con nuovi, sempre rigorosamente finti ma, stavolta, bellissimi e setosi. Nel mentreracconta dello spiacevole episodio sui ...

