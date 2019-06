Lezioni d' arabo a bimbi italiani | scoppia la polemica a scuola

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Valentina Dardari In un istituto elementare di Cernusco sul Naviglio, comune targato Pd,diagli alunni. Insorge la Lega In unaelementare di Cernusco sul Naviglio, comune in provincia di Milano, èta una guerra un po’ religiosa e molto politica, dopo che gli alunni,, a maggio hanno assistito a una lezione di. Dura la reazione di alcuni esponenti della Lega e richiesta di spiegazioni da parte dei genitori. Tutto ha avuto inizio quando una bambina frequentante la seconda elementare dell’Istituto Montalcini di Cernusco è tornata a casa raccontando a mamma e papà di aver imparato a scrivere il suo nome in. Apriti cielo. Secondo quanto emerso, per pagare l’insegnante medrelingua sarebbero stati usati dei fondi del Comune, che amministrato dal Pd. La motivazione per giustificare l’ora disarebbe stata quella di aiutare una ...

