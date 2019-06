Legittima difesa o omicidio? Il nuovo caso del tabaccaio che ha ucciso un ladro

Tabaccaio uccide un ladro nel Torinese - indagato per eccesso di Legittima difesa : Furto con sparatoria mortale nelle ore notturne tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 03:00 circa del mattino, a Pavone Canavese, precisamente in via Torino, alle porte del quartiere periferico 'San Bernardo' di Ivrea (Piemonte). Tre malviventi hanno cercato di introdursi all'interno di un bar-tabaccheria, ma Marcellino Iachi Bonvin, titolare dell'esercizio commerciale 'Winner Point', che abita ...

Salvini dovrebbe spiegare che la difesa non è sempre Legittima : A Pavone Canavese, in provincia di Torino, un tentativo di rapina è finito in tragedia. Tre persone stavano cercando di entrare in una tabaccheria del paese, quando il titolare, che abita al piano di sopra, ha impugnato la pistola e ha esploso sette colpi. Uno dei tre ladri è stato colpito ed è deceduto. Il commerciante è stato portato in Procura per un interrogatorio ed è indagato per eccesso di legittima difesa. Lo scorso marzo è stata, in ...