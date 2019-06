Lecce | il direttore sportivo Meluso prolunga il contratto fino al 2022 FOTO

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il, neo promosso in serie A, hato ilalMauroper altre due stagioni. Lo ha comunicato la società giallorossa, con una nota sul proprio sito ufficiale. Per effetto delmento, modulato in base alla categoria di appartenenza, la nuova scadenza del rapporto è fissata al giugno. In basso il post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram L’U.S.comunica di aver raggiunto l’accordo per ilmento, per altre due stagioni sportive, deleconomico delMauro. Per effetto di tali intese, modulate in base alla categoria di appartenenza, la nuova scadenza del rapporto professionale tra il club ed il sigè stata fissata al 30/6/. Un post condiviso da U.S.Official Channel (@usofficialchannel) in data: 7 Giu 2019 ...

