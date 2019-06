Le più belle foto dalla terra rossa del Roland Garros

25 anni senza Massimo Troisi : le sue battute più belle : Ricomincio da tre (1981)Scusate il ritardo (1982)Non ci resta che piangere (1985)Le vie del signore sono finite (1987)Pensavo fosse amore e invece era un calesse (1991)Il postino (1994)Il viaggio di Capitan Fracassa (1990)Che ora è?La morte bussò alla sua porta la notte del 4 giugno del 1994, esattamente venticinque anni fa. Le riprese de Il Postino, il film che aveva interpretato e sceneggiato e per il quale avrebbe ricevuto due candidature ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-2 : Lo spettacolo della NBA non manca neppure nel suo momento più alto: siamo in tempo di Finals, eppure è proprio qui che al lato agonistico si unisce quello che fa strabuzzare gli occhi agli spettatori. Nella top 5 della notte troviamo in maggioranza i Toronto Raptors, con Kawhi Leonard, Fred VanVleet, Marc Gasol per Norman Powell e l’alley oop per Pascal Siakam, ma il numero 1 se lo prende qualcuno che, in casa Golden State, ha avuto anche ...

Buongiorno e Buon 1° Giugno 2019 : le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! Ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Giugno alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Giugno 2019: le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - le più belle azioni di gara-1 : Spettacolo a volontà nella gara-1 delle NBA Finals 2019 tra Toronto Raptors e Golden State Warriors: i canadesi vincono questa prima partita, avvicinandosi all’obiettivo dell’anello, anche grazie a un buon numero di azioni che si lasciano guardare. Al primo posto delle migliori azioni della notte c’è Fred VanVleet, ma non col trick shot quasi dalla lunga distanza, bensì con qualcos’altro, anche se sempre nell’ultimo ...

Parlamento Ue - M5s è il più “ribelle” : solo nel 54% dei casi ha votato come il suo gruppo. Pd il partito più fedele : I 5 Stelle sono i più “ribelli” degli italiani al Parlamento europeo: hanno votato nel 99% dei casi rimanendo fedeli al partito nazionale ma solo il 54% delle volte hanno espresso una posizione comune con il gruppo di appartenenza in aula (Efdd in questa legislatura). Lo evidenzia il report di Openpolis, che evidenzia anche presenze, assenze e influenza di europarlamentari nel corso dell’ultima legislatura. ...

Parlamento Ue - M5s è il più “ribelle” : solo il 54% delle volte ha votato come il suo gruppo. Pd il più fedele : I 5 Stelle sono i più “ribelli” degli italiani al Parlamento europeo: hanno votato nel 99% dei casi rimanendo fedeli al partito nazionale ma solo il 54% delle volte hanno espresso una posizione comune con il gruppo di appartenenza in aula (Efdd in questa legislatura). Lo evidenzia il report di Openpolis, che evidenzia anche presenze, assenze e influenza di europarlamentari nel corso dell’ultima legislatura. ...

Atletica - Filippo Tortu : “Una delle giornate più belle della mia vita in una cornice stupenda” : Grande show a Rieti di Filippo Tortu sui 100 metri piani: l’azzurro ha fatto segnare 9″97, ma il forte vento a favore (+2.4 m/s), ha reso non omologabile quello che sarebbe stato il nuovo record italiano. A fine gara il velocista italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo nelle quali ha condensato tutte le proprie emozioni. Così Filippo Tortu al sito federale: “È qualcosa di fantastico, non potevo chiedere esordio migliore. ...

"Sono più ribelle di quando ero giovane e imitavo i punk" - : Antonio Lodetti Domani il cantautore inizia il tour estivo «Lavoro con l'uncinetto tra folk, blues e rock» Lui non cambia... Va di moda l'elettronica, impazza il web, ma Davide Van De Sfroos si diverte alla vecchia maniera, suonando dal vivo. Ha appena concluso il tour invernale nei teatri e sta già preparando quello estivo che parte domani dal Festival Spirito del Pianeta di Chiudugno, in provincia di Bergamo, ricco di date ...

Niki Lauda - Le immagini piu belle della sua carriera - FOTO GALLERY : Il campione austriaco ci ha lasciati all'età di 70 anni dopo aver scritto pagine e pagine di storia della Formula 1. Prima alla guida delle monoposto e poi dal muretto dei box. Il tre volte campione del mondo ha lasciato un segno, tanto nella massima serie quanto nella vita di molti appassionati. Ripercorriamo i momenti più belli della sua carriera in questa galleria d'immagini.

Le 30 canzoni Disney più belle di sempre : Il mondo è mio da Aladdin (1992 e 2019)Infondo al Mar da La Sirenetta (1989)Il Cerchio della Vita da Il Re Leone (1994)Let it go da Frozen (2013)Lava dall’omonimo cortometraggio Disney PixarUn Vero Amico In Me da Toy Story (1995)Cam Camini da Mary Poppins (1964)Ricordami da Coco (2017)Una stella cade da Pinocchio (1940)Cos'è da Nightmare Before Christmas (1993)Crudelia De Mon da La Carica dei 101 (1961)Life's a Happy Song da I Muppet (2011)A un ...

Juventus - scatta la festa Scudetto! Dall’urlo di Ronaldo al trionfo di Allegri : le immagini più belle [GALLERY] : La Juventus festeggia la vittoria del suo 37° scudetto al termine dell’ultima gara casalinga del campionato: nella nostra gallery le immagini più belle Dopo il pareggio maturato contro l’Atalanta, in quella che è stata l’ultima gara casalinga della stagione, la Juventus ha finalmente potuto festeggiare la vittoria dello scudetto. La formazione bianconera ha portato a casa il 37° campionato di Serie A della sua storia, ...

Gabriella Windsor-Tom Kingston - le foto più belle dal royal wedding 2019 : Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston Gabriella Windsor e Thomas Kingston È arrivato un altro giorno fondamentale per i Windsor-addicted. Ecco le immagini più belle dal royal wedding 2019 tra Lady Gabriella Windsor e Tom Kingston: lei è la figlia secondogenita del principe Michael di Kent, cugino di primo ...

Radiofrequenza : la tecnologia al servizio della bellezza più importante degli ultimi 10 anni : Futuro e innovazione tecnologica sono concetti quasi inscindibili tra di loro, per questo motivo pensare alla medicina estetica del futuro significa anche considerare le tecnologie in grado accompagnare medici e pazienti verso il domani. Per essere davvero ‘innovativa’ una tecnologia deve cambiare radicalmente la pratica quotidiana di una disciplina, deve ridurre al minimo l’invasività mantenendo ad alti livelli i risultati, senza per questo ...